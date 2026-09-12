Argentina presentó su equipo para la Copa Davis y ya palpita la serie ante Turquía

El conjunto capitaneado por Javier Frana enfrentará a Turquía en Neuquén por el Grupo Mundial I

Hoy 12:33

La Selección Argentina de tenis presentó oficialmente al equipo que disputará la serie de Copa Davis frente a Turquía, correspondiente al Grupo Mundial I, que se jugará en el Estadio Ruca Che de Neuquén.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto capitaneado por Javier Frana estará integrado por Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone, Andrés Molteni y Guido Andreozzi, quien se sumó posteriormente tras su participación en el dobles del US Open.

La serie marcará además el regreso de la Copa Davis a territorio argentino después de dos años y medio y tendrá una particularidad: será la primera vez que la competencia llegue a la Patagonia.

Frana pidió máxima concentración

El capitán argentino dejó en claro que las diferencias de ranking no garantizan nada dentro de este tipo de competencias.

“En la Copa Davis, el ranking pasa a un segundo plano porque se trata de una competencia donde no hay lógicas y cualquier rival puede dar una sorpresa”, sostuvo.

Y agregó: “La clave está en enfocar el 100% de la energía en el rendimiento personal y mantener la guardia alta con el máximo respeto profesional”.

Cerúndolo, ilusionado con jugar en Neuquén

Francisco Cerúndolo, actual número 25 del mundo, valoró la posibilidad de disputar la serie lejos de Buenos Aires y acercar la competencia a nuevos públicos.

“Es algo buenísimo para que la gente pueda vivirlo. Estamos muy contentos. Queremos transmitir la pasión dentro de la cancha, contagiar y que la gente se enganche”, expresó.

El mejor argentino del ranking viene de alcanzar los octavos de final del US Open.

“La Copa Davis es un torneo aparte. Jugamos por nuestro país, nos da una energía y una motivación diferente, no jugás solo vos”, añadió.

Tirante y Navone, con confianza

Thiago Tirante, ubicado en el puesto 42 del ranking ATP, llega después de una de las mejores temporadas de su carrera.

“Lo tomo como un premio a todo lo que vengo haciendo este año. Creo que tengo mucho para sumar al equipo”, señaló.

Durante 2026 consiguió triunfos ante Novak Djokovic, Taylor Fritz y Ben Shelton.

Por su parte, Mariano Navone regresará al equipo después de su destacada actuación en el US Open.

“Es la semana más linda del año”, afirmó el jugador de 9 de Julio.

La experiencia de Molteni

El especialista en dobles Andrés Molteni también destacó el valor de integrar el seleccionado.

“Es por lo que jugamos al tenis”, manifestó.

Y agregó: “Este es un deporte bastante solitario, pero acá se hace todo en conjunto. Es algo que nos gusta mucho y a todos nos hace bien poder ir acompañados, representar a Argentina y poder ir al interior, a Neuquén, donde sabemos que a la gente le gusta mucho el tenis”.

Entradas agotadas y cronograma confirmado

La expectativa en Neuquén es enorme: las 3.000 localidades del Estadio Ruca Che se agotaron en menos de media hora.

El sorteo de la serie se realizará el viernes 18 de septiembre a las 11, mientras que los dos primeros singles se disputarán el sábado 19 desde las 12.

El domingo 20, a partir de las 11, se jugarán el dobles y los restantes partidos individuales. El quinto punto se disputará únicamente si resulta necesario.

La serie podrá verse en vivo por TyC Sports.

Un triunfo con premio doble

Argentina buscará además alcanzar dos objetivos importantes.

Una victoria frente a Turquía le permitirá avanzar a los Qualifiers 2027 y alcanzar las 100 series ganadas en la historia de la Copa Davis.

El equipo turco estará integrado por Mert Alkaya, Yanki Erel, Tuncay Duran, Arda Azkara y Kaan Isik Kosaner.