Abrieron la inscripción para ser voluntario durante la visita del Papa León XIV a la Argentina

La convocatoria está destinada a personas de entre 18 y 65 años que quieran colaborar en las actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Hoy 12:27

La Conferencia Episcopal Argentina abrió la preinscripción para quienes deseen sumarse como voluntarios durante la visita apostólica del Papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre de 2026.

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La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 65 años que quieran colaborar en las distintas actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Ser voluntario implica asumir una misión de servicio, con responsabilidad, humildad y disponibilidad para colaborar en las tareas que sean asignadas. Cada función será considerada parte fundamental de la organización del encuentro.

Las personas que sean seleccionadas deberán participar de instancias de formación general y específica, de acuerdo con la tarea que les corresponda desarrollar durante la visita.

Desde la organización destacaron que se trata de una oportunidad para ponerse al servicio de la Iglesia y colaborar en un acontecimiento de gran relevancia, acompañando a los miles de fieles que participarán de las actividades previstas.

La preinscripción permitirá reunir los datos de quienes estén interesados en formar parte del equipo de voluntariado. Posteriormente, se comunicarán las distintas etapas del proceso de selección, la capacitación y la asignación de tareas.

Toda la información oficial será difundida a través de los canales correspondientes de la organización.

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