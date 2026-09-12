“Qué caradura esta sanguijuela”: el furioso descargo de Rodrigo Lussich contra el papá de Tini Stoessel

El conductor reaccionó luego de enterarse de que Alejandro Stoessel podría llevarlo a la Justicia junto a Marina Calabró y otros periodistas. En redes sociales, lanzó un fuerte descargo contra el padre de Tini Stoessel.

Hoy 13:27

Rodrigo Lussich lanzó un fuerte tuit contra Alejandro Stoessel, el papá de Tini Stoessel, quien quedó en el ojo del huracán por la auditoría que mandó a hacer la cantante para descubrir de cuánto es su patrimonio.

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Al priodista le aseguraron que estaría en la lista de comunicadores a los que el empresario demandaría por todo lo que dijeron en sus programas y se sacó de quicio.

“Hoy contaron en la tele que el padre de Tini Stoessel me lleva a la Justicia junto a Marina Calabró y otros, a quienes nos acusa de calumnias e injurias”, comentó el conductor.

Luego, volcó toda su rabia con un brutal insulto hacia Alejandro: ¡Pero qué caradura esta sanguijuela! Tu hija te acusa de haberle afanado y vos querés ganar un par de civiles para que te indemnicen los canales en un juicio que podrías ganar en cinco o diez años… ¿Nunca se te ocurre hacer plata con algún talento propio?“.

Por último, aseguró que ahora Stoessel busca sacarles plata a los periodistas, ya que “se le cortó la canilla libre”. “Evitame la mediación porque no me pienso presentar. Detesto a la gente como vos. Aunque ya no seas Alejandro Stoessel y te hayas transformado en mi tía Norma y estés a dos canas de ponerte a hacer tazas en un taller de cerámica”, cerró.