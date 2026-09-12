“Qué caradura esta sanguijuela”: el furioso descargo de Rodrigo Lussich contra el papá de Tini Stoessel

El conductor reaccionó luego de enterarse de que Alejandro Stoessel podría llevarlo a la Justicia junto a Marina Calabró y otros periodistas. En redes sociales, lanzó un fuerte descargo contra el padre de Tini Stoessel.
Rodrigo Lussich lanzó un fuerte tuit contra Alejandro Stoessel, el papá de Tini Stoessel, quien quedó en el ojo del huracán por la auditoría que mandó a hacer la cantante para descubrir de cuánto es su patrimonio.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Al priodista le aseguraron que estaría en la lista de comunicadores a los que el empresario demandaría por todo lo que dijeron en sus programas y se sacó de quicio.
“Hoy contaron en la tele que el padre de Tini Stoessel me lleva a la Justicia junto a Marina Calabró y otros, a quienes nos acusa de calumnias e injurias”, comentó el conductor.
Luego, volcó toda su rabia con un brutal insulto hacia Alejandro: ¡Pero qué caradura esta sanguijuela! Tu hija te acusa de haberle afanado y vos querés ganar un par de civiles para que te indemnicen los canales en un juicio que podrías ganar en cinco o diez años… ¿Nunca se te ocurre hacer plata con algún talento propio?“.
Por último, aseguró que ahora Stoessel busca sacarles plata a los periodistas, ya que “se le cortó la canilla libre”. “Evitame la mediación porque no me pienso presentar. Detesto a la gente como vos. Aunque ya no seas Alejandro Stoessel y te hayas transformado en mi tía Norma y estés a dos canas de ponerte a hacer tazas en un taller de cerámica”, cerró.