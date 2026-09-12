Detuvieron a un ordenanza de una escuela de Monte Quemado acusado de abuso sexual

El hombre, de 61 años, fue imputado por presunto abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una mujer de 40 años con retraso madurativo. Permanece detenido mientras avanza la investigación.

Hoy 14:27

La Justicia investiga un presunto abuso sexual ocurrido en una escuela de Monte Quemado, departamento Copo, por el cual un hombre de 61 años, que se desempeñaba como ordenanza del establecimiento, fue detenido y quedó vinculado a la causa.

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El sospechoso fue imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”, atribución formulada por el fiscal Santiago Bridoux, quien interviene en la investigación.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el hombre conocería a la mujer, de 40 años, quien reside en las inmediaciones del establecimiento educativo. Según trascendió, ambos habrían mantenido contacto habitual y, en distintas oportunidades, el acusado le habría entregado libros que presuntamente sustraía de la escuela.

El hecho que se investiga habría ocurrido durante la tarde, cuando los alumnos ya se habían retirado del establecimiento y el ordenanza se encontraba realizando tareas de limpieza en diferentes sectores de la institución, entre ellos las aulas y los sanitarios.

En esas circunstancias, la mujer habría pasado por inmediaciones de la escuela y, siempre de acuerdo con lo denunciado, el hombre la habría hecho ingresar al establecimiento. En el interior del edificio se habría producido el episodio que ahora es materia de investigación judicial.

Tras la denuncia, la Fiscalía dispuso una serie de medidas tendientes a esclarecer lo ocurrido y reunir elementos que permitan determinar las circunstancias del hecho.

Entre las diligencias ordenadas se encuentran la realización de pericias, la toma de declaraciones testimoniales y la elaboración de un informe socioambiental.

El hombre fue detenido y permanece privado de su libertad mientras avanza la investigación. La Justicia analiza las pruebas incorporadas al expediente y las distintas medidas pendientes para determinar su situación procesal.

La causa continúa en etapa de investigación y el acusado mantiene la presunción de inocencia hasta tanto exista una resolución judicial que determine su responsabilidad.