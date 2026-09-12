Balacera en Añatuya: un joven fue herido en una pierna y buscan a los atacantes

El proyectil quedó alojado en la extremidad y podría ser retirado mediante una intervención quirúrgica. La víctima permanece estable.

Hoy 14:40

Un violento episodio se registró en el barrio Manzione de la ciudad de Añatuya, donde un joven de 30 años, oriundo de la provincia de Santa Fe, resultó herido de bala tras ser atacado por personas que se movilizaban en una camioneta.

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El hecho salió a la luz luego de la denuncia realizada por la hermana de la víctima, una mujer también oriunda de Santa Fe, quien se presentó de urgencia en la dependencia policial para alertar sobre lo ocurrido. Según manifestó, su familiar también reside en territorio santafesino y se encontraba caminando por el mencionado sector de la ciudad cuando fue sorprendido por los ocupantes de un vehículo.

De acuerdo con el testimonio brindado a los investigadores, una camioneta se aproximó al joven y, sin que mediara un intercambio previo, uno de sus ocupantes habría efectuado varios disparos. Uno de los proyectiles impactó en la pantorrilla derecha de la víctima.

Tras recibir la alerta, efectivos policiales se trasladaron hasta el Hospital Zonal de Añatuya, donde el joven había sido derivado para recibir asistencia médica.

El parte médico confirmó que presentaba una herida de arma de fuego con orificio de entrada en la pierna derecha. Los estudios de diagnóstico por imágenes permitieron determinar que el proyectil quedó alojado en el interior de la extremidad.

El joven permanece internado bajo observación médica y se encuentra estable. Los profesionales evalúan una posible intervención quirúrgica para retirar la bala.

Mientras tanto, personal de la Departamental 13 y de la División de Investigaciones trabaja para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

Los investigadores buscan establecer las características de la camioneta en la que se movilizaban los agresores y reconstruir el recorrido que realizaron luego del ataque. También se analizan distintas hipótesis para determinar cuál habría sido el motivo de la agresión.

Por el momento, no se descartan diferentes líneas investigativas y se procura determinar si existía algún vínculo previo entre la víctima y los autores del ataque.

La Justicia de turno interviene en el caso y dispuso las medidas correspondientes para avanzar en la investigación, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que se produjo la balacera.