De la mano de la minería y la energía las exportaciones argentinas crecieron casi 50% en los últimos tres años

Los datos se desprenden de un análisis realizado por PwC, que mostró que el principal motor del crecimiento no fueron los precios sino el mayor volumen colocado en el exterior.

Hoy 14:56

Las exportaciones argentinas mostraron una mejora sostenida entre 2023 y el primer semestre de 2026, según un informe privado. El valor exportado aumentó 47,8% entre ambos períodos, un salto que no se explica solamente por el rebote estadístico tras la sequía, sino que refleja un cambio en el régimen de comercio exterior en todos los rubros.

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Los datos se desprenden de un análisis realizado por PwC, que mostró que el principal motor del crecimiento no fueron los precios sino el mayor volumen colocado en el exterior: las cantidades subieron un 48%, mientras los precios cayeron un 0,1% en el período analizado.

De acuerdo con el informe, los máximos históricos en varios sectores despejan la hipótesis de que la base baja de 2023 -por la sequía- esté magnificando los resultados. En energía y minería, el avance también se apoya en inversiones de largo plazo -como las de Vaca Muerta y distintos proyectos mineros- previas al período.

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En la comparación internacional, la participación argentina en las exportaciones mundiales de bienes había caído de un máximo de 0,47% en 2011 a 0,29% en 2023, en parte por la sequía. Desde ese piso subió a 0,34% en 2024 y a 0,37% en 2025, todavía debajo del pico de 2011.

Más allá del campo: los sectores que se sumaron

El incremento en las exportaciones alcanzó a todos los grandes rubros. Combustibles y energía lideró, con un 101,7% en valor, por un alza del 102,8% en cantidades. Los productos primarios crecieron un 74%, con cantidades un 107,5% mayores y precios un 16,2% más bajos. Las manufacturas de origen agropecuario subieron un 25,4%, con cantidades un 35,8% mayores. Las de origen industrial avanzaron un 36,4% y el precio pesó más que en el resto: un 25,4%, frente al 8,8% de cantidades.

El informe señala además un cambio en la composición del crecimiento exportador. En 2024 la recuperación se explicó sobre todo por los complejos oleaginoso y cerealero, tras la normalización de la cosecha luego de la sequía. Por el contrario, en 2025 y el primer semestre de 2026, la mejora fue más pareja, con un mayor aporte del petróleo y la petroquímica, la minería y el litio y de las exportaciones de carne y leche.

El análisis por complejo entre el primer semestre de 2026 e igual período de 2023 mostró la diversificación en el origen de las exportaciones:

Minero metalífero y litio: saltó un 227,9% en valor, con cantidades 166,2% mayores y precios que se incrementaron un 23,2%.

Petrolero y petroquímico: trepó un 104,5% en valor, con una suba del 96,3% en cantidades y precios un 6,7% más altos. El petróleo crudo fue el producto determinante, con un alza del 193% en valor, impulsada por cantidades 169% superiores.

Cerealero: avanzó un 58,5% en valor, con cantidades un 131,8% más altas y precios que bajaron un 31,6%, con el trigo como principal factor de explicación.

Bovino y lácteo: creció un 44% en valor, con cantidades 2,9% mayores y precios que avanzaron un 40%.

Farmacéutico: aumentó un 44,5% en valor, por precios que subieron 50,9% pese a cantidades que cayeron un 6,9%.

Oleaginoso: su valor se incrementó un 29,1%, con cantidades un 64,1% mayores y precios que retrocedieron un 21,3%.

Automotriz: perdió 2,1% en valor, con cantidades un 13,1% menores y precios que crecieron un 11,1%.

Para el caso de la minería, el informe de PwC destacó que la evolución se asoció con mayores ventas de oro para uso no monetario, minerales de plata y sus concentrados, y carbonato de litio, que compensaron la caída de las exportaciones siderúrgicas del complejo.

“El carbonato de litio se destacó con un aumento de 2062% en valor entre ambos semestres, impulsado por un aumento de 3198% en las cantidades, en un contexto de menores precios implícitos. Las ventas de oro para uso no monetario crecieron 180%, con precios 103% superiores y cantidades 38% mayores, y los minerales de plata y sus concentrados aumentaron 393% en valor”, indicó.

El mapa provincial reflejó la mayor participación de sectores económicos extractivos en las exportaciones: las provincias mineras y energéticas tuvieron los mayores aumentos, con las cantidades como motor en las energéticas y los precios con más peso en las mineras.