Detienen a un hombre por intento de femicidio en San Pedro

Una mujer permanece en estado crítico tras un ataque con arma blanca en El Acheral, San Pedro, donde un hombre fue detenido por tentativa de femicidio.

Hoy 14:15

Una mujer se encuentra actualmente internada con pronóstico reservado tras ser víctima de un ataque con un arma blanca en la localidad de El Acheral, en San Pedro. El hecho ha llevado a las autoridades a imputar a un hombre por el delito de femicidio en grado de tentativa, quien deberá enfrentar una prisión preventiva de 120 días.

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La investigación se inició tras el ingreso de la víctima al Hospital Paterson de San Pedro, donde recibió atención médica inicial por las graves heridas sufridas. Dada la seriedad de su estado, fue trasladada de inmediato al Hospital Pablo Soria en la capital jujeña, donde continúa recibiendo tratamiento especializado.

El ataque, que ocurrió el pasado domingo, ha motivado la intervención del Ministerio Público de la Acusación, que ha tomado medidas para esclarecer los hechos. En este contexto, se realizó un allanamiento judicial en el lugar del incidente con el propósito de recolectar pruebas que sean pertinentes para la investigación.

La causa está a cargo del fiscal Juan Baiud, quien ha incluido en el expediente los informes médicos del sistema de salud de Jujuy y el análisis forense correspondiente. Estos elementos han permitido a la Fiscalía avanzar en la calificación legal del caso y determinar la gravedad del delito.

En la mañana del viernes, se llevó a cabo la audiencia imputativa ante el Juzgado de Control, donde el fiscal formalizó la acusación contra el imputado, solicitando que se mantenga en prisión mientras se realizan las investigaciones necesarias. Este pedido fue aprobado por el sistema judicial, que determinó la prisión preventiva.

Además, durante el proceso se ha considerado el incumplimiento de una medida de restricción perimetral que estaba vigente al momento del ataque, lo cual añade un elemento más a la gravedad de la situación. La Fiscalía continúa trabajando para establecer las circunstancias del ataque y reunir toda la evidencia pertinente para la prosecución del caso judicial.