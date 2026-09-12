La Sala de Villa Elena amplía su oferta de servicios de salud a la comunidad

El centro de atención dio a conocer el cronograma de las distintas prestaciones médicas y sanitarias disponibles durante la semana, con servicios de clínica médica, obstetricia, odontología, enfermería, inmunización y testeos.

Hoy 15:18

La Sala de Primeros Auxilios del barrio Villa Elena dio a conocer el cronograma de atención de los distintos servicios médicos y sanitarios que se encuentran disponibles para la comunidad, con propuestas destinadas a facilitar el acceso a la atención y promover el cuidado integral de la salud.

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Entre las prestaciones se encuentra el servicio de Médico Clínico a cargo de la Dra. Susana Provera, quien atiende los lunes y jueves, a las 11:30, y de la Dra. María Paula Roldán, con atención los viernes a las 10:30hs.

El área de Obstetricia, la atención está a cargo del Lic. Mariano Domínguez, los días lunes a partir de las 08:00; y Odontología, a cargo del Dr. Gastón Torres, de lunes a viernes, de 07:30 a 09:30hs.

El centro también cuenta con servicio de Inmunización, disponible de lunes a viernes, de 07 a 13, mientras que el sector de Testeos atiende de lunes a viernes, de 08 a 12.

Por otra parte, el Servicio de Enfermería funciona de lunes a viernes, de 07 a 13. Desde el centro de salud destacaron la importancia de contar con servicios accesibles para toda la comunidad.