Tigre y Rosario Central se enfrentan en Victoria por un triunfo clave en el Clausura

El Matador y el Canalla jugarán este domingo desde las 14.45 por la novena fecha.

Hoy 06:03

Tigre y Rosario Central protagonizarán este domingo un duelo importante por la novena fecha del Torneo Clausura 2026, cuando se enfrenten desde las 14.45 en el estadio José Dellagiovanna.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los dos equipos llegan con 12 puntos y necesitan sumar de a tres para consolidarse en una zona de la tabla donde las diferencias son mínimas y cada resultado puede modificar las posiciones de clasificación.

Tigre busca recuperarse en casa

El equipo dirigido por Diego Dabove viene de caer 2-1 ante Gimnasia en el Bosque y buscará volver al triunfo frente a su gente.

El Matador continúa dentro de los puestos de playoffs, aunque no tiene margen para relajarse. Además, tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana, tiene al torneo local como principal objetivo para lo que resta de la temporada.

La ausencia prolongada de Gonzalo “Pity” Martínez sigue siendo una baja importante para el armado ofensivo del conjunto de Victoria.

Central quiere dejar atrás el empate en el clásico

Rosario Central, por su parte, llega después del empate ante Newell’s, resultado que puso fin a una racha de seis victorias consecutivas en el clásico rosarino.

El equipo conducido por Jorge Almirón también suma 12 unidades y necesita una victoria para recuperar impulso y mantenerse entre los protagonistas de la Zona B.

Datos del partido

Hora: 14.45

TV: TNT Sports

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Gastón Monsón Brizuela

Estadio: José Dellagiovanna