Sarmiento recibe a Belgrano con la chance de asegurar su permanencia y seguir prendido arriba

El Verde jugará este domingo desde las 14.45 en Junín ante el último campeón del fútbol argentino.

Hoy 06:03

Sarmiento recibirá este domingo a Belgrano de Córdoba desde las 14.45 en el estadio Eva Perón, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026, en un encuentro con mucho en juego para ambos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo dirigido por Facundo Sava atraviesa un gran momento y llega con la posibilidad concreta de asegurar matemáticamente su permanencia en la Liga Profesional para la próxima temporada.

Una victoria frente al Pirata le permitirá garantizar su participación en la máxima categoría durante 2027, independientemente de lo que ocurra en las siete fechas restantes.

Sarmiento, en un gran momento

El Verde viene de conseguir un importante triunfo como visitante ante Estudiantes de Río Cuarto, resultado que le permitió recuperarse de la caída sufrida frente a Unión en Santa Fe.

Sarmiento acumula cinco victorias en sus últimos seis partidos y además es el equipo más goleador del campeonato, números que lo mantienen cerca de los primeros puestos de la Zona B.

Con la permanencia al alcance de la mano, el conjunto de Junín también busca sostenerse en la pelea por la clasificación y continuar siendo una de las revelaciones del Clausura.

Belgrano necesita volver a ganar

Del otro lado estará un Belgrano que llega con una realidad diferente.

El equipo cordobés acumula cuatro encuentros sin victorias y viene de igualar ante Huracán en un partido en el que Lucas Passerini desperdició un penal sobre el final.

Además, sufrió la lesión de Adrián Sánchez, quien terminó con un desgarro.

Pese a la racha adversa, Belgrano se mantiene entre los ocho mejores de su zona y suma 38 puntos en lo que va de 2026, uno más que los obtenidos durante toda la temporada anterior.

El Pirata contará además con el acompañamiento de 3.500 hinchas, autorizados para estar presentes en el Eva Perón.

Datos del partido

Hora: 14.45

TV: ESPN Premium

Árbitro: Felipe Viola

VAR: Juan Pablo Loustau

Estadio: Eva Perón, Junín