Argentinos Juniors y Gimnasia se ven las caras en un choque clave por la punta de la Zona B

El Bicho, líder de su grupo y de la tabla anual, recibirá este domingo desde las 17 a un Lobo que llega con dos victorias consecutivas y está a solo dos puntos de la cima.

Hoy 06:03

Argentinos Juniors y Gimnasia de La Plata protagonizarán este domingo uno de los partidos destacados de la novena fecha del Torneo Clausura 2026, cuando se enfrenten desde las 17 en el estadio Diego Armando Maradona.

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El Bicho llega como único líder de la Zona B con 17 puntos, mientras que el conjunto platense suma 15 y aparece tercero, detrás de Sarmiento únicamente por diferencia de gol.

Además, Argentinos encabeza la tabla anual, por lo que buscará defender dos posiciones de privilegio frente a un rival que atraviesa un buen momento.

Argentinos defiende la punta sin Alan Lescano

El equipo dirigido por Nicolás Diez viene de igualar 0-0 como visitante frente a Barracas Central, resultado que le permitió sostenerse en lo más alto de su zona.

También quedó como líder de la tabla anual luego de la derrota de Independiente Rivadavia ante River, cuando restan ocho fechas para el cierre de la competencia.

Sin embargo, tendrá que afrontar una baja importante en su estructura ofensiva: Alan Lescano fue transferido a Vasco da Gama por 7,5 millones de dólares y continuará su carrera en Brasil.

El futbolista de 24 años era una de las piezas principales del ataque del conjunto de La Paternal.

Gimnasia llega en plena levantada

El Lobo consiguió recuperarse después de atravesar una racha de tres derrotas consecutivas.

Tras caer ante Estudiantes en el clásico, Deportivo Riestra por Copa Argentina y Gimnasia de Mendoza, el conjunto platense reaccionó con dos triunfos seguidos por 2-1 frente a Rosario Central y Tigre.

Esos resultados le permitieron alcanzar los 15 puntos y quedar a apenas dos unidades de Argentinos.

Gimnasia también se encuentra bien posicionado en la tabla anual: marcha quinto con 41 puntos, actualmente en zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

Datos del partido

Hora: 17.00

TV: TNT Sports

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Sebastián Habib

Estadio: Diego Armando Maradona