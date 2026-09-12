Independiente y San Lorenzo chocan en un clásico con mucho en juego

El Rojo llega fortalecido tras vencer a Central Córdoba mientras que el Ciclón tendrá el regreso de Rubén Darío Insua como entrenador. Arrcanca a las 19.15 en Avellaneda.

Hoy 06:03

Independiente y San Lorenzo protagonizarán este domingo uno de los clásicos destacados de la novena fecha del Torneo Clausura 2026, cuando se enfrenten desde las 19.15 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

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El Rojo llega con mayor tranquilidad después de conseguir un valioso triunfo 1-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero, que significó además la primera victoria de Jadson Viera como entrenador.

Independiente ocupa actualmente el sexto puesto de la Zona A con 13 puntos y buscará una nueva victoria para consolidarse dentro de los puestos de playoffs.

Independiente también mira la tabla anual

Más allá de su posición en el Clausura, el conjunto de Avellaneda tiene otro objetivo importante: volver a disputar competencias internacionales durante la próxima temporada.

El Rojo marcha décimo en la tabla anual con 37 puntos y actualmente ocupa el último lugar de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

Por eso, una victoria en el clásico tendría un valor doble para el equipo de Viera.

Insua inicia un nuevo ciclo en San Lorenzo

San Lorenzo, por su parte, atravesó semanas de muchos movimientos en el banco de suplentes.

El regreso de Néstor Gorosito duró apenas ocho partidos y en la jornada anterior Walter Perazzo asumió de manera interina, consiguiendo un importante triunfo frente a Talleres en el Nuevo Gasómetro.

Tras ese encuentro, Rubén Darío Insua fue presentado oficialmente y este domingo comenzará una nueva etapa como entrenador del Ciclón.

“La idea es dedicarle todo el tiempo que necesita al equipo para trabajar y buscar ser competitivo. El objetivo es llegar a cada partido de la mejor manera posible, quedan ocho fechas por delante y buscaremos estar en los playoffs. Es el objetivo en el corto plazo”, expresó durante su presentación.

San Lorenzo ocupa el décimo puesto con 10 puntos, apenas una unidad por debajo de la zona de clasificación.

Datos del partido

Hora: 19.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Fernando Espinoza

Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini