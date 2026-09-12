Ignacio Sirevich Mdalel se consagró subcampeón nacional absoluto y llevó a Santiago del Estero al podio

El representante de Patín Saint Germain obtuvo el segundo puesto en la categoría Cadete B Promocional Caballeros del Campeonato Nacional Absoluto. El santiagueño tuvo una destacada temporada y confirmó su proyección dentro del patín artístico argentino.

12/09/2026

Ignacio Sirevich Mdalel volvió a poner a Santiago del Estero en lo más alto del patín artístico nacional. El joven representante de Patín Saint Germain tuvo una destacada actuación en el Campeonato Nacional Absoluto y se consagró subcampeón nacional absoluto en la categoría Cadete B Promocional Caballeros.

El santiagueño llegó a esta instancia después de conseguir su clasificación en Misiones, durante la Copa Apertura de la categoría B, donde obtuvo el pasaporte para disputar la competencia que reunió a los mejores exponentes de distintas provincias. En la definición nacional, Ignacio compartió categoría con representantes de Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero.

Sirevich Mdalel llegaba a la competencia como uno de los protagonistas de la categoría, después de una temporada en la que mostró un crecimiento sostenido. En su presentación tuvo una pequeña falla que terminó siendo determinante en la definición por el título, aunque no le impidió completar una actuación que le permitió quedarse con el segundo lugar del podio nacional.

El resultado representa un nuevo reconocimiento para el joven patinador, que trabaja bajo las órdenes de su entrenadora Luciana Giacometti. “Ignacio es un deportista con muchísimas cualidades. Tiene un gran potencial y un futuro enorme por delante. Estamos convencidos de que, con trabajo y constancia, puede proyectarse hacia el nivel internacional”, destacó la entrenadora.

El logro también refleja el buen presente del patinaje santiagueño, ya que Ignacio representó a la Federación Santiagueña de Patinaje en una de las competencias más importantes del calendario nacional. Desde Patín Saint Germain, el joven continúa sumando experiencia y resultados que marcan su evolución dentro de la disciplina.

Ahora, con el subcampeonato nacional como cierre de una gran temporada, Ignacio ya tiene la mirada puesta en el próximo desafío: seguir perfeccionándose, crecer técnicamente y volver a competir por el título nacional.