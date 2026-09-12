Consejos para detectar daños por choque en automóviles

En Argentina, el 25% de los autos en circulación han estado involucrados en un accidente en algún momento. Conocer las señales de un choque puede ser crucial al momento de comprar un vehículo usado.

12/09/2026

En el contexto de interés general en Argentina, saber si un auto ha tenido un choque es fundamental para evitar sorpresas desagradables al momento de adquirir un vehículo. Según datos de la Asociación de Aseguradoras de la República Argentina (AARA), un alto porcentaje de autos usados han estado involucrados en accidentes, lo que resalta la importancia de identificar estos daños.

Una de las primeras señales que puede indicar que un auto ha sufrido un choque son las variaciones en la pintura. Si observas diferencias de tonalidad en las distintas partes de la carrocería, puede ser un indicio de que se han realizado reparaciones tras un accidente.

Otro aspecto a evaluar son las imperfecciones en la carrocería. Busca abolladuras, rasguños o cualquier tipo de daño que pueda parecer fuera de lugar. Estos detalles pueden ser reveladores sobre el historial del auto y su estado real.

Además, es aconsejable revisar los espacios entre las piezas de la carrocería. Si notas que las puertas, el capó o el maletero no cierran correctamente o tienen espacios desiguales, esto podría deberse a un mal ensamblaje tras un choque.

No menos importante es el análisis del chasis. Verifica si hay signos de dobladuras o reparaciones en el chasis, ya que un daño en esta parte puede comprometer la seguridad y la estructura del vehículo a largo plazo.

Por último, consultar el historial del vehículo puede ser una herramienta muy útil. Existen servicios que permiten verificar si un auto ha estado involucrado en accidentes y pueden brindar información valiosa sobre el mismo.