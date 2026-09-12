Trucos prácticos para enfriar más con un ventilador

Durante el verano, el uso de ventiladores se incrementa en Argentina, donde las temperaturas pueden superar los 30 grados Celsius. Con algunos trucos simples, es posible mejorar la eficiencia de estos aparatos y hacer que el ambiente sea más fresco.

12/09/2026

En la categoría de temas varios, uno de los aspectos más relevantes en épocas de calor es el uso eficiente de ventiladores. En Argentina, donde las temperaturas pueden alcanzar altas cifras durante el verano, es fundamental conocer algunos trucos prácticos para maximizar su rendimiento.

Una manera efectiva de enfriar más con un ventilador es ubicándolo estratégicamente. Colocarlo cerca de una ventana abierta puede ayudar a atraer aire fresco desde el exterior, mientras que un ventilador de pie puede ser orientado hacia un punto específico donde se necesite más aire. Esta simple acción puede hacer una gran diferencia en la sensación térmica.

Otra técnica útil es usar hielo o agua fría. Colocar un recipiente con hielo o agua fría frente al ventilador puede crear un efecto de brisa más refrescante. Este truco es especialmente efectivo en las horas más calurosas del día, cuando el aire caliente puede ser mitigado por la humedad del hielo.

Además, es importante mantener el ventilador limpio. El polvo y la suciedad acumulada en las aspas pueden reducir la eficiencia del ventilador. Limpiar regularmente las aspas y las rejillas ayuda a que el aire circule de manera más efectiva y mejora el rendimiento general del aparato.

La elección del tipo de ventilador también influye en su efectividad. Los ventiladores de torre suelen ser más silenciosos y pueden ofrecer mejores prestaciones en espacios reducidos, mientras que los ventiladores de pie suelen mover más aire, siendo ideales para áreas más grandes. Elegir el ventilador correcto para el espacio adecuado es clave.

Finalmente, combinar el uso del ventilador con técnicas de ventilación cruzada puede resultar muy beneficioso. Abrir ventanas en lados opuestos de una habitación permite crear una corriente de aire que actúa en conjunto con el ventilador, mejorando la circulación y enfriando el ambiente de manera más efectiva.