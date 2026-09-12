La Loma fue sede del Primer Encuentro Nacional “La Voz del Kachi Mayu”

La jornada reunió a quichuistas, poetas, músicos, copleros, docentes e investigadores de distintos puntos de Santiago del Estero para revalorizar la lengua quichua y fortalecer la identidad cultural de la provincia.
En la jornada de este sábado se realizó en el paraje La Loma, departamento Figueroa, el Primer Encuentro Nacional “La Voz del Kachi Mayu”, una propuesta que reunió a quichuistas, poetas, músicos y copleros de distintos puntos de la provincia, con el objetivo de revalorizar la lengua quichua y la identidad cultural santiagueña.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La apertura fue con una exposición a cargo de integrantes de la familia de Felipe Benicio Corpos, Chobi Corpos y Edit Corpos, quienes compartieron aspectos de su vida y obra, además de presentar material y coplas inéditas del reconocido poeta, escritor y músico santiagueño.
Durante la jornada se desarrollaron distintos espacios de intercambio y participación, con la presencia de referentes del Instituto de Formación Docente de Bandera Bajada, docentes, investigadores, quichuahablantes y representantes de proyectos culturales de Salavina y otras localidades.
En este marco, Gabriela Gerez destacó la importancia de generar estos espacios para mantener viva la lengua quichua y poner en valor los conocimientos transmitidos por las distintas generaciones. También resaltó la participación de instituciones educativas y de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, a través de propuestas vinculadas con la lengua y la educación intercultural bilingüe.
Por su parte, Beny Bravo señaló que el encuentro nació con el propósito de revalorizar la cultura y evitar que la lengua quichua se pierda. Asimismo, destacó el valor de recuperar y poner en valor el antiguo rancho donde nació Felipe Benicio Corpos y expresó el deseo de que esta iniciativa sea el puntapié inicial para nuevos encuentros y para fortalecer la enseñanza de la lengua quichua en las escuelas.
El encuentro fue impulsado por la Asociación Civil Social y Cultural Alas de Esperanza, junto a la Comisión Municipal de Villa Figueroa, con el acompañamiento de vecinos e instituciones de la comunidad.