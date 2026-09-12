La Loma fue sede del Primer Encuentro Nacional “La Voz del Kachi Mayu”

La jornada reunió a quichuistas, poetas, músicos, copleros, docentes e investigadores de distintos puntos de Santiago del Estero para revalorizar la lengua quichua y fortalecer la identidad cultural de la provincia.

12/09/2026

En la jornada de este sábado se realizó en el paraje La Loma, departamento Figueroa, el Primer Encuentro Nacional “La Voz del Kachi Mayu”, una propuesta que reunió a quichuistas, poetas, músicos y copleros de distintos puntos de la provincia, con el objetivo de revalorizar la lengua quichua y la identidad cultural santiagueña.

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La apertura fue con una exposición a cargo de integrantes de la familia de Felipe Benicio Corpos, Chobi Corpos y Edit Corpos, quienes compartieron aspectos de su vida y obra, además de presentar material y coplas inéditas del reconocido poeta, escritor y músico santiagueño.

Durante la jornada se desarrollaron distintos espacios de intercambio y participación, con la presencia de referentes del Instituto de Formación Docente de Bandera Bajada, docentes, investigadores, quichuahablantes y representantes de proyectos culturales de Salavina y otras localidades.

En este marco, Gabriela Gerez destacó la importancia de generar estos espacios para mantener viva la lengua quichua y poner en valor los conocimientos transmitidos por las distintas generaciones. También resaltó la participación de instituciones educativas y de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, a través de propuestas vinculadas con la lengua y la educación intercultural bilingüe.

Por su parte, Beny Bravo señaló que el encuentro nació con el propósito de revalorizar la cultura y evitar que la lengua quichua se pierda. Asimismo, destacó el valor de recuperar y poner en valor el antiguo rancho donde nació Felipe Benicio Corpos y expresó el deseo de que esta iniciativa sea el puntapié inicial para nuevos encuentros y para fortalecer la enseñanza de la lengua quichua en las escuelas.

El encuentro fue impulsado por la Asociación Civil Social y Cultural Alas de Esperanza, junto a la Comisión Municipal de Villa Figueroa, con el acompañamiento de vecinos e instituciones de la comunidad.