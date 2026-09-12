Ponzio, tras el triunfo de River: “Sufrimos y logramos ganar, que es lo principal”

El entrenador de River destacó la dificultad del partido ante Atlético Tucumán, valoró la intensidad de su equipo y reconoció que deben seguir trabajando para mejorar en la pelota parada y la definición.

12/09/2026

Después del agónico triunfo de River ante Atlético Tucumán, Leonardo Ponzio habló en conferencia de prensa y destacó la importancia de los tres puntos conseguidos en una cancha que consideró complicada. El entrenador también analizó el rendimiento de sus dirigidos y marcó algunos aspectos que todavía deben mejorar.

“El rival, el ambiente y la cancha hacen que jugar acá sea complicado. Vinimos con una postura, jugamos a lo que queríamos y tuvimos situaciones de gol”, explicó Ponzio. Además, remarcó que el equipo conocía las principales armas del Decano: “Sabíamos las armas que tiene Atlético Tucumán: la pelota parada y sus ejecutores. Sabíamos que se podía venir. En esta cancha y con este club a veces se sufre. Nosotros hoy sufrimos y logramos ganar, que es lo principal”.

El técnico también se refirió a la intensidad que pretende de su equipo y consideró que el desgaste físico fue importante por las condiciones del campo y el clima. “Lo que tenemos que lograr es que, cuando nos cuesta, ser un bloque fuerte para que no nos lleguen. Hoy nos llegaron poco”, sostuvo. En ese sentido, también habló sobre la pelota parada, una de las preocupaciones que dejó el encuentro: “Los últimos tres equipos que hemos enfrentado tienen un poderío en cuanto a eso. Hay que seguir trabajando”.

Ponzio valoró además el rendimiento de Fausto Vera, de quien destacó su evolución y condición física: “Está al cien físicamente y eso está buenísimo. Tiene dinamismo y el resultado acompaña a valorar a esos jugadores”. Sobre Tobías Andrada y Tomás Galván, llevó tranquilidad al informar que el primero sufrió una paralítica y el segundo tuvo un dolor en el tobillo, aunque aclaró que “nada que preocuparse”.

Por último, el entrenador habló sobre la falta de gol y pidió paciencia para encontrar soluciones ofensivas. “Lo más difícil es la creación y defenderse. Hay que seguir insistiendo que va a aparecer”, afirmó. También contó cómo vive los partidos desde el banco: “Soy enérgico. En mi vida soy así, activo”. Y sobre su idea de tener un equipo corto, fue contundente: “Cuanto más cortos seamos, mejor para todos”.