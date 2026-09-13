Lo sacaron en camilla: el brutal nocaut que sufrió un boxeador tucumano

Cayó en el quinto round. Rodrigo Ruíz recibió un potente zurdazo en la mandíbula ante el mexicano Ángel Talavera Carrillo y no pudo continuar la pelea.

13/09/2026

El boxeador argentino Rodrigo Ruíz vivió un duro momento durante su pelea ante el mexicano Ángel Talavera Carrillo. El tucumano recibió un fuerte golpe en la mandíbula en el quinto round, quedó tendido sobre la lona y debió ser retirado en camilla del Polideportivo José María Gatica, de Avellaneda.

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La pelea estaba pactada a diez asaltos y tenía en juego los títulos latinos vacantes de peso pluma de la OMB y la FIB. Sin embargo, Talavera Carrillo no podía quedarse con los cinturones debido a que no había cumplido con el peso establecido durante el pesaje.

Ruíz había comenzado mejor y sorprendió al mexicano en el primer round, cuando logró mandarlo a la lona. Talavera Carrillo consiguió recuperarse y, con el correr de los minutos, empezó a tomar el control del combate.

El boxeador tucumano publicó un mensaje luego de ser retirado en camilla tras recibir un fuerte golpe en la mandíbula ante Ángel Talavera Carrillo.

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“Pasó todo muy rápido. Hoy estoy súper triste con el resultado. Son cosas que pueden pasar porque el boxeo es así. Nunca me pasó. Ahora me tomaré un tiempo para disfrutar mi familia y ver cómo continúo. Estoy bien. Gracias a todos los que me mandaron mensaje. No es fácil. Pero también con esto queda claro la gente que me quiere de verdad. Perdón hijo por no llevarte el cinturón a casa”, escribió en Instagram.

Su mensaje tras la pelea

El golpe que terminó con la pelea

La definición llegó en el quinto asalto. Ruíz intentó conectar una izquierda al rostro de su rival, pero el mexicano logró esquivarla y respondió rápidamente.

Con la guardia del tucumano descubierta, Talavera Carrillo conectó un potente zurdazo en la zona de la mandíbula. Ruíz cayó inmediatamente sobre la lona y quedó sin posibilidades de continuar.

El mexicano se alejó del argentino y comenzó a festejar, convencido de que había conseguido el triunfo. Mientras tanto, Ruíz recibió atención médica sobre el ring y posteriormente fue retirado en camilla.

Como el argentino no pudo seguir con la pelea, el árbitro decretó la victoria de Talavera Carrillo por nocaut técnico en el quinto round.

Talavera Carrillo ganó, pero no se llevó los títulos

Más allá del triunfo, el mexicano no pudo quedarse con los cinturones latinos de la OMB y la FIB que estaban en juego. La razón fue que no había dado el peso pactado antes de la pelea.

Ruíz, en cambio, llegaba al combate después de su última presentación en abril. En aquella oportunidad viajó a Australia para enfrentar a Sam Goodman en una eliminatoria mundialista y perdió por decisión de los jueces.

Para Talavera Carrillo fue su tercera pelea del año y la segunda en la Argentina. En mayo había enfrentado al uruguayo Javier Cardozo, quien lo venció por nocaut.