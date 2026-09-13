Julián Álvarez no fue convocado por Atlético Madrid: la razón de su ausencia

El delantero argentino no estará presente ante Real Sociedad por LaLiga de España.

13/09/2026

Julián Álvarez no fue convocado para el partido entre Atlético Madrid y Real Sociedad por la quinta fecha de LaLiga de España debido a una sobrecarga muscular, según informó el club tras el entrenamiento previo al encuentro.

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El delantero argentino debió retirarse de la práctica de este sábado y el cuerpo técnico decidió preservarlo para evitar que la molestia se transforme en una lesión de mayor gravedad.

La ausencia de la “Araña” representa una baja importante para el equipo dirigido por Diego Simeone, que necesita sumar puntos para acercarse a los primeros puestos del campeonato.

Venía de ser titular en Champions

Álvarez había tenido su primera titularidad de la temporada el pasado miércoles, en la derrota del Atlético Madrid por 2-1 ante Liverpool por la primera fecha de la Champions League.

Antes de ese encuentro, el delantero argentino había ingresado desde el banco de suplentes en la caída por 3-0 frente a Athletic Club.

El atacante campeón del mundo había sido uno de los protagonistas del último mercado de pases, luego de que su futuro estuviera en el centro de la escena, aunque finalmente continuó en el conjunto madrileño.

Un duelo importante para el Colchonero

Atlético Madrid llega al partido ante Real Sociedad ubicado en la octava posición de LaLiga con siete puntos después de cuatro fechas disputadas.

Su rival tampoco tuvo un inicio destacado: Real Sociedad acumula la misma cantidad de unidades y se encuentra en el undécimo lugar por diferencia de gol.

El encuentro se disputará en el Estadio Municipal de Anoeta desde las 16 (hora argentina).