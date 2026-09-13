La impactante estadística que ubica a Franco Colapinto por encima de todos los pilotos de la Fórmula 1

Tras el abandono de Lewis Hamilton en Madrid, el piloto de Alpine quedó al frente de un registro que destaca su regularidad.

13/09/2026

Franco Colapinto se convirtió en el único piloto de la Fórmula 1 que completó todas las carreras disputadas en la temporada 2026. Luego del Gran Premio de Madrid, el argentino alcanzó un registro perfecto: largó y recibió la bandera de cuadros en los 14 Grandes Premios del año.

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Hasta este domingo, Colapinto compartía esa marca con Lewis Hamilton, quien había finalizado las primeras 13 competencias. Sin embargo, el abandono del británico con su Ferrari en el circuito madrileño dejó al argentino como el único integrante de la parrilla con el 100% de carreras terminadas.

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Regularidad y confiabilidad, una virtud clave

Más allá de los resultados, la estadística refleja una característica muy valorada dentro de la Fórmula 1: la capacidad de mantenerse siempre en pista y darle a su equipo la posibilidad de sumar.

Colapinto logró esta marca en una temporada donde hubo accidentes, problemas mecánicos y abandonos para varios pilotos. Además, consiguió sostener esa regularidad mientras competía con un Alpine A526 que no siempre estuvo entre los autos más competitivos de la parrilla.

Detrás del argentino aparecen varios pilotos con 13 carreras completadas: Kimi Antonelli, Liam Lawson, Pierre Gasly, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon y Lewis Hamilton, quienes no pudieron alcanzar las 14 pruebas finalizadas.

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Otro gran resultado en Madrid

En el Gran Premio de España, Colapinto volvió a demostrar esa capacidad de aprovechar oportunidades.

El argentino largó desde la novena posición, realizó una excelente salida que le permitió avanzar dos lugares y llegó a ubicarse sexto tras el abandono de Hamilton. Finalmente cruzó la meta en el séptimo puesto, sumando seis puntos importantes para Alpine.

Durante la carrera debió administrar los neumáticos, defender posiciones y mantener el ritmo frente al avance de sus rivales, pero volvió a completar la competencia sin cometer errores.

Ocho carreras dentro de los puntos

Además de completar todas las carreras, Colapinto logró sumar unidades en ocho de las 14 fechas disputadas.

Entre sus mejores actuaciones aparecen el sexto puesto en Canadá, los séptimos lugares en Miami y Madrid, el noveno puesto en Italia y otros resultados que le permitieron aportar puntos valiosos para Alpine.

Con esta nueva marca, el argentino continúa consolidando su lugar en la máxima categoría y suma un dato que refleja una de sus mayores fortalezas durante la temporada: siempre estuvo presente cuando llegó el momento de cruzar la bandera a cuadros.

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Las 14 carreras de Colapinto en 2026