Antonelli ganó el Gran Premio de España y quedó más cerca del título de Fórmula 1

El piloto de Mercedes dominó la carrera en el nuevo circuito urbano de Madrid y superó a Max Verstappen y Lando Norris.

13/09/2026

Kimi Antonelli se quedó con el histórico primer Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 y dio otro paso importante hacia el campeonato mundial, tras imponerse en el flamante circuito urbano español.

El joven piloto italiano de Mercedes tuvo una actuación sólida de principio a fin y logró controlar los intentos del Red Bull de Max Verstappen, que terminó segundo, mientras que Lando Norris (McLaren) completó el podio en la tercera posición.

Con este triunfo, Antonelli estiró su ventaja en la cima del campeonato y se consolidó como el principal candidato a quedarse con la corona.

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Colapinto volvió a sumar para Alpine

La jornada también dejó una nueva actuación destacada de Franco Colapinto. El piloto argentino completó una carrera sin errores y finalizó en la séptima posición, sumando puntos importantes para Alpine.

Colapinto había largado desde el noveno lugar y realizó una gran salida que le permitió avanzar posiciones en los primeros metros. Durante la competencia sostuvo un ritmo constante, administró los neumáticos y logró mantenerse dentro de la zona de puntos hasta el final.

Con este resultado, el argentino llegó a los 27 puntos en el campeonato y volvió a demostrar su evolución en la máxima categoría.

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Una carrera sin sorpresas en Madrid

A pesar de que el circuito urbano de Madrid generaba expectativa por sus muros cercanos y la dificultad para adelantar, la competencia se desarrolló con normalidad y sin la aparición del auto de seguridad.

La ausencia de interrupciones permitió que los equipos apostaran por sus estrategias sin grandes modificaciones y que los pilotos de punta pudieran imponer su ritmo.

En ese contexto, Colapinto aprovechó además el abandono de Lewis Hamilton, quien tuvo problemas mecánicos en su Ferrari, para consolidarse dentro del grupo de los diez mejores.

El campeonato quedó en manos de Antonelli

Detrás del podio, Charles Leclerc (Ferrari) terminó cuarto, seguido por George Russell (Mercedes), Liam Lawson (Red Bull), Colapinto y Oscar Piastri (McLaren), quien finalizó octavo.

El Top 10 lo completaron el debutante sueco-británico y Nico Hülkenberg (Audi).

Con la victoria en Madrid, Antonelli pasó a liderar el Mundial con 292 puntos, con una ventaja de 81 unidades sobre Russell y 91 sobre Hamilton.

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