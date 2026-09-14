La psicoterapia para personas mayores

Los conocimientos actuales revelan que las personas siguen cambiando, elaborando, deseando, temiendo, amando, perdiendo y reconstruyéndose durante toda la vida.

Hoy 07:05

Por Ricardo Iacub

Para Clarín

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Quién no escuchó la frase: “a esta edad va a cambiar”? Por detrás hubo una suma de teorías o creencias que consideraban la rigidez psicológica de los mayores, la menor capacidad de cambio o el desinterés social en esta población.

Las transformaciones culturales en una sociedad envejecida han llevado a cuestionar estas ideas y debatir hasta qué punto eran ciertas. Los conocimientos actuales revelan que las personas siguen cambiando, elaborando, deseando, temiendo, amando, perdiendo y reconstruyéndose durante toda la vida. Y, con el envejecimiento, tales necesidades pueden ser, aún, más intensas.

Muchas personas mayores consultan porque la vida que habían armado ya no alcanza para responder a lo que están viviendo y mucho menos para imaginar cómo siguen. Hay cambios vitales de gran valor que afectan la identidad: desde las transformaciones en el cuerpo, las modificaciones en la pareja y en los ámbitos familiares, la perspectiva de la jubilación y los cuestionamientos sobre el futuro, las pérdidas, y hasta las dificultades generadas por una sociedad que rechaza la vejez.

Entonces, ¿por qué es valiosa la psicoterapia en esta etapa?

La evidencia clínica ha podido contradecir que la psicoterapia sea menos útil con el paso de los años. La American Psychological Association (2024) señala que las intervenciones psicológicas muestran eficacia en personas mayores, especialmente cuando se adaptan a sus conflictos particulares.

Asimismo, hay evidencia que las personas mayores no abandonan más o aprovechan menos los tratamientos. Por el contrario, un estudio británico (2021), encontró que los adultos mayores que accedían a psicoterapia presentaban buena respuesta clínica e incluso menor abandono que grupos más jóvenes. Lo que desplaza el problema: muchas veces la dificultad no está en la persona mayor, sino en los obstáculos de acceso. Estos pueden originarse en la falta de derivación de profesionales, o de una sociedad, que subestiman los recursos psicológicos de los mayores.

Quizás el dato más importante lo presenta el psicólogo neerlandés Ben Cuijpers (2020) destacando que hay una mayor tasa de recuperación, y una probabilidad significativamente más alta de mejoría y recuperación frente a la ansiedad y depresión en comparación con pacientes jóvenes.

La psicoterapia también puede ser útil como una alternativa para disminuir la cantidad de fármacos, evitando con ello el riesgo de interacciones medicamentosas peligrosas y los efectos secundarios derivados de la polifarmacia, tan común en personas mayores.

A menudo se tiende a desconsiderar la importancia de la psicoterapia como soporte ante enfermedades crónicas, desconociendo la capacidad de tratar la salud mental en contextos de dolores crónicos, EPOC, fallas cardíacas, Parkinson e incluso en las primeras etapas de las demencias. Estos difíciles procesos suelen dejar al paciente muy solo frente a la dificultad de afrontar los cambios que se transitan.

Por el contrario, los enfoques psicológicos permiten resolver conflictos, generar ajustes ante las dificultades de maneras más singulares, generar apoyos emocionales y limitar vivencias de fuerte abatimiento o angustia.

Las psicoterapias permiten revisar y cuestionar los modelos de vida que pudieron resultar valiosos en otras circunstancias, abordar vínculos más saludables, elaborar duelos, trabajar miedos, fortalecer recursos y sostener decisiones difíciles.

Con el envejecimiento muchas consultas no giran únicamente alrededor de una psicopatología, sino de transiciones vitales que pueden resultar imprevistas, penosas o desconcertantes. Una persona puede necesitar terapia porque enviudó y no sabe cómo seguir, porque se jubiló y perdió un lugar de reconocimiento, porque se siente ignorada en su ámbito familiar, porque desea separarse, porque cuida a alguien y está agotada, o porque no sabe cómo habitar una vida con menos referencias y más inseguridades.

Por ello, es importante tener en cuenta la formación de los psicoterapeutas en estas etapas vitales, ya que los desconocimientos o los prejuicios pueden generar malas prácticas. Desde pensar que todo problema cognitivo se trata de una cuestión neurológica, porque descreen que el propósito vital pueda estar siempre, o que la sexualidad ya no es posible o conveniente.

La psicoterapia, entonces, cumple también una función cultural: devuelve la palabra donde la sociedad suele poner silencio. Permite que la persona mayor no sea hablada únicamente por otros, hijos, profesionales, instituciones o hasta por estereotipos.

En sociedades cada vez más longevas, sostener la salud mental es una necesidad pública. Vivir más años implica atravesar múltiples vivencias que pueden requerir de herramientas psicológicas para que los cambios no resulten traumáticos.

Finalmente, en un momento donde las personas perciben que se le cierran puertas u oportunidades, la psicoterapia puede funcionar como una oportunidad de reconocer los cambios sin perder la posibilidad de seguir encontrando el entusiasmo ante la vida.