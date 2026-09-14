"Kvinde Ukendt" ganó el León de Oro en una Venecia marcada por el cine político

La película de la danesa May el-Toukhy se impuso en la 83ª edición de la Mostra de Venecia, en un palmarés atravesado por historias de contenido social y político.

Hoy 07:23

La 83ª edición de la Mostra de Venecia cerró con el triunfo de “Kvinde Ukendt (Woman Unknown)”, de la cineasta danesa May el-Toukhy, que recibió el León de Oro a la mejor película.

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La decisión tuvo una particular relevancia luego de que Maggie Gyllenhaal, presidenta del jurado oficial, cuestionara durante la rueda de prensa inaugural la escasa presencia de directoras en la competencia. De las 22 películas seleccionadas para competir por el máximo galardón, solo dos contaban con participación femenina en la dirección, y “Kvinde Ukendt” era la única dirigida en solitario por una mujer.

Gyllenhaal había expresado con ironía su malestar ante esta situación: “Por fin hemos descubierto que las mujeres simplemente hacemos peores películas que los hombres”.

La película de el-Toukhy, de madre danesa y padre egipcio, aborda la historia de una mujer que intenta reconstruir su vida en Dinamarca después de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto marcado por la persecución de quienes habían colaborado con el régimen nazi.

Al recibir el premio, la directora explicó que la película aborda “la forma en la que el cuerpo femenino se ha convertido en un campo de batalla y ha sido tratado como un asunto público”. También señaló que la historia busca recuperar la memoria de mujeres que fueron “invisibilizadas y silenciadas por la historia”.

El-Toukhy aprovechó además el momento para agradecer a Gyllenhaal y reivindicar la igualdad de oportunidades en la industria cinematográfica.

Un palmarés atravesado por la política

La fuerte presencia de temáticas sociales y políticas también quedó reflejada en otros de los principales premios de la Mostra.

El Gran Premio del Jurado fue para “Possible Love”, del reconocido director surcoreano Lee Chang-dong. La película examina la situación de la clase trabajadora a través de dos matrimonios pertenecientes a diferentes sectores sociales, en un contexto marcado por los despidos y la crisis laboral.

El premio a la Mejor Dirección fue para el cineasta ruso Ilya Khrzhanovskiy por “DAU”, una producción de 210 minutos centrada en la figura del físico soviético y premio Nobel Lev Landáu, y en la relación entre su trayectoria científica y el autoritarismo del sistema soviético.

El Premio al Mejor Guion correspondió a Stéphane Brizé, Coralie Amedeo y Olivier Gorce por “Un bon petit soldat”, una película que retrata la crisis moral de una ejecutiva de recursos humanos de una gran compañía de seguros.

Otro de los momentos destacados fue el Premio Especial del Jurado para “Naza”, documental dirigido por los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, quienes anteriormente habían participado en “No Other Land”.

Durante la ceremonia, Abraham realizó un fuerte discurso sobre la situación en Gaza y denunció las consecuencias de las operaciones militares israelíes. El documental reúne testimonios de 24 soldados y miembros de los servicios de inteligencia israelíes sobre el funcionamiento de la maquinaria militar en el territorio palestino.

En las categorías de interpretación, la Copa Volpi al Mejor Actor fue para John Malkovich, por “Wild Horse Nine”, mientras que Mathilde Arcel F. recibió el premio a la Mejor Actriz por “Kvinde Ukendt”.

Finalmente, el Premio Marcello Mastroianni a la Mejor Interpretación Joven fue para la francesa Malou Khebizi, por su trabajo en “15/18 (A Place to Heal)”, de Cédrick Kahn.