Banfield y Barracas Central repartieron puntos es el Florencio Sola

El Taladro y el Guapo empataron 1 a 1 por la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

14/09/2026

Banfield y Barracas Central repartieron puntos en un partido que dejó sensaciones muy diferentes para ambos equipos. El Taladro había hecho méritos para irse al descanso en ventaja y lo consiguió con un golazo de Lautaro Gómez, pero el Guapo encontró el empate en el complemento gracias a un insólito penal.

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El equipo de Pedro Troglio salió decidido a tomar el control del partido y aprovechó la localía para buscar los tres puntos que necesitaba para escalar en la Zona B y en la tabla anual. Incluso después de una interrupción de cuatro minutos por un corte de luz, Banfield mantuvo la iniciativa y generó las mejores oportunidades.

Antes del gol, Miño le tapó un mano a mano a Machado, mientras que Rocky Balboa estuvo cerca de abrir el marcador con un zurdazo que terminó impactando en el palo derecho. Barracas Central, por su parte, también tuvo una chance clara de contra: Ruso Rodríguez le ganó el duelo a Porra, quien debió abandonar el campo a los 32 minutos del complemento por una posible lesión en su rodilla izquierda.

El Taladro encontró la ventaja sobre el cierre del primer tiempo, cuando Lautaro Gómez apareció con una gran definición. En la segunda mitad, Banfield defendió el resultado con comodidad, aunque se replegó demasiado y terminó pagando caro esa decisión.

A los momentos del complemento, Lautaro López García protagonizó el blooper de la tarde. El defensor intentó despejar un centro pasado, pero terminó tocando la pelota con su mano derecha dentro del área. El árbitro sancionó penal y Iván Tapia no perdonó para establecer el 1-1.

El empate le permitió a Barracas Central mantenerse cuatro puntos por encima de Banfield en la Zona B y dar otro paso en la pelea por ingresar a los playoffs. Para el Guapo, además, el punto sirve para maquillar una racha de siete partidos sin conseguir una victoria.