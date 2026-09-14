Lanús goleó a Deportivo Riestra y se metió en los playoffs

El Granate venció 3 a 0 al Malevo en el estadio Guillermo Laza, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

14/09/2026

Lanús dio un golpe de autoridad en condición de visitante y goleó 3-0 a Riestra en el Guillermo Laza, por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino encontró la fórmula para superar el juego físico del Malevo y se llevó tres puntos importantes en su pelea por ingresar a los playoffs.

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El partido comenzó con un ritmo intenso y con los dos equipos buscando el arco rival. Tanto Riestra como Lanús apostaron por un juego vertical y tuvieron situaciones para abrir el marcador. En ese intercambio, el conjunto del Sur encontró espacios y golpeó primero.

Después de una llegada peligrosa de Alexander Díaz, Allan Wlk apareció en el área chica y definió para poner el 1-0. Lanús no se conformó con la ventaja y continuó atacando. Eduardo Salvio fue una de las principales armas ofensivas del Granate y hasta tuvo el segundo, pero su remate terminó en el palo.

Riestra respondió con Nicolás Benegas como principal referencia en ataque, aunque el delantero no logró aprovechar las oportunidades que tuvo. Entre Nahuel Losada y la falta de precisión del local, el equipo de Guillermo Duró no consiguió llegar al empate.

En el segundo tiempo, Lanús modificó su postura y decidió replegarse para darle la iniciativa a Riestra. El conjunto local comenzó a apostar por los pelotazos para saltear líneas y acercarse al área visitante, pero esa estrategia no le dio resultados.

El Granate aprovechó los espacios que dejó el rival y volvió a lastimar de contra. Wlk apareció nuevamente para marcar el segundo de su cuenta personal y encaminar la goleada. Sobre el final, Peña Biafore completó el 3-0 y sentenció una victoria contundente.

Con este resultado, Lanús sumó tres puntos importantes y se metió de lleno en la pelea por los playoffs, además de fortalecer su ilusión de volver a clasificarse a las copas internacionales.