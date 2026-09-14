Estrategias de ahorro en el supermercado argentino

En Argentina, donde la inflación alcanzó el 50% en 2022, planificar las compras es esencial. Este artículo ofrece estrategias prácticas para optimizar el presupuesto familiar en el supermercado.

14/09/2026

En Argentina, el control del gasto familiar se ha vuelto crucial en un contexto de alta inflación. Según datos del INDEC, la inflación en 2022 llegó al 50%, lo que afecta directamente el poder adquisitivo de los ciudadanos. Por ello, contar con una lista de compras bien estructurada puede ayudar a ahorrar dinero y evitar gastos innecesarios.

Una buena práctica es definir un presupuesto previo antes de salir de casa. Al establecer cuánto se puede gastar, se puede evitar la tentación de comprar productos no esenciales. Además, es recomendable revisar los precios de los productos en diferentes supermercados para identificar dónde están las mejores ofertas.

Otro aspecto importante es organizar la lista por categorías, como frutas y verduras, productos lácteos, y limpieza. Esto no solo optimiza el tiempo en el supermercado, sino que también permite evitar que se olviden elementos esenciales. Al tener todo en su lugar, es más fácil resistir la compra de productos adicionales que no están en la lista.

Además, es útil aprovechar las promociones y descuentos que ofrecen los supermercados. Muchas cadenas tienen días específicos donde ciertos productos tienen precios más bajos. Estar atentos a estas oportunidades puede resultar en un ahorro significativo a largo plazo.

Por otro lado, es esencial no ir al supermercado con hambre. Estudios demuestran que las personas que compran con el estómago vacío tienden a adquirir más alimentos, muchas veces innecesarios. Por eso, es recomendable comer algo antes de hacer las compras.

Finalmente, otra estrategia eficaz es utilizar aplicaciones y herramientas digitales que permiten llevar un registro de precios y comparar productos. Hay varias aplicaciones disponibles en el mercado argentino que ayudan a los consumidores a encontrar las mejores ofertas y a mantenerse dentro de su presupuesto.