Adolescente escapa tras agredir a su novia en Lastenia, Tucumán

Un menor de 17 años escapa tras agredir a su novia de 24 años, quien fue hospitalizada por quemaduras severas en Lastenia, Tucumán.

14/09/2026

Un grave episodio de violencia de género se registró el pasado fin de semana en Lastenia, Tucumán, donde una joven de 24 años fue víctima de un violento ataque por parte de su pareja, un adolescente de 17 años. La situación se tornó crítica cuando la víctima fue hospitalizada debido a las quemaduras de consideración que sufrió tras el incidente. Este caso resalta la creciente preocupación social por la violencia en el ámbito doméstico.

Los hechos ocurrieron en el interior de una vivienda del barrio La Cerámica, donde la pareja había regresado de una fiesta de 15 años. Según las primeras investigaciones, la discusión que desencadenó el ataque estaba relacionada con celos. En medio de este clima de tensión, el menor amenazó a la joven con prenderle fuego la ropa, y poco después, provocó lesiones directas en su cuerpo, lo que resultó en quemaduras en múltiples partes.

Tras la agresión, el adolescente logró escapar por el fondo de la casa antes de la llegada de la policía. El aviso de emergencia fue recibido de inmediato por el Centro de Monitoreo Municipal de Banda del Río Salí, lo que permitió activar el protocolo de intervención policial rápidamente. La víctima, en estado crítico, fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital del Este Eva Perón.

En el hospital, los médicos diagnosticaron a la joven con quemaduras de primer y segundo grado en el rostro, cuello y pecho. A pesar de la gravedad de sus heridas, los profesionales de la salud aseguraron que la joven se encuentra estable y fuera de peligro, lo que es un alivio en medio de la tragedia.

Mientras la víctima inicia su proceso de recuperación, la Unidad Fiscal de Integridad Sexual y Género ha tomado intervención en el caso, adoptando medidas iniciales para abordar la situación. Es importante destacar que la identidad del agresor se mantiene bajo estricta reserva legal, dado que es menor de edad.

En este contexto, la Policía continúa la búsqueda del menor, quien es considerado un peligro para la comunidad y se espera que sea detenido en el corto plazo. Este caso pone de manifiesto la necesidad de abordar la violencia de género desde múltiples frentes, incluyendo la educación, la prevención y la intervención adecuada ante situaciones de riesgo.