El consumo de carne vacuna cayó 9,5% y alcanzó su nivel más bajo desde 2005

El consumo por habitante se ubicó en 46 kilos anuales en agosto, según datos de CICCRA. Además, la producción y la faena registraron bajas durante los primeros ocho meses del año, mientras que las exportaciones crecieron.

Hoy 16:52

El consumo de carne vacuna continúa en retroceso y en agosto alcanzó el nivel más bajo de la serie estadística de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), iniciada en 2005.

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De acuerdo con el informe, el consumo por habitante se ubicó en 46 kilos anuales, calculados a partir del promedio móvil de los últimos 12 meses. La cifra representa una caída del 9,5% respecto de agosto de 2025 y equivale a 4,9 kilos menos por persona en comparación con un año atrás.

El retroceso se da luego de varios años de niveles de consumo superiores. Entre 2005 y 2010, el indicador había superado los 60 kilos anuales por habitante, de acuerdo con la serie utilizada por CICCRA.

Menor consumo y caída de la producción

Entre enero y agosto, el consumo aparente de carne vacuna alcanzó las 1,377 millones de toneladas res con hueso, lo que implica una disminución del 11,3% interanual.

La producción también mostró una contracción. Durante los primeros ocho meses del año se ubicó en 1,944 millones de toneladas, un 6,8% menos que en el mismo período de 2025. En tanto, la faena retrocedió 9,9%, con alrededor de 8,13 millones de cabezas procesadas.

Las exportaciones ganaron participación

El menor volumen destinado al mercado interno coincidió con un incremento de las ventas al exterior. Entre enero y agosto, las exportaciones de carne vacuna alcanzaron las 567.400 toneladas res con hueso, con un crecimiento del 6,5% interanual.

Como consecuencia, las exportaciones pasaron a representar el 29,2% de la producción total, frente al 25,6% registrado durante el mismo período del año anterior. En sentido contrario, la participación del mercado interno cayó del 74,4% al 70,8%.

China continuó como el principal destino de la carne argentina, aunque Estados Unidos e Israel ganaron participación y compensaron parcialmente la menor incidencia del mercado chino.

En julio, las exportaciones generaron US$446,6 millones, un 34% más que en el mismo mes de 2025. China concentró el 35,3% de los ingresos, seguida por Estados Unidos, con el 20,8%, e Israel, con el 20,1%.

La carne aumentó por encima de la inflación

La menor oferta también tuvo impacto sobre los precios. Según CICCRA, durante agosto los cortes de carne vacuna registraron una suba interanual del 51,2%, por encima del incremento del 33,2% del nivel general de precios.

Entre los principales aumentos se encontraron la carne picada común, con 52,7%; el asado, con 52,1%; el cuadril, con 51,9%; la nalga, con 50%; y la paleta, con 49%. Las hamburguesas congeladas, por su parte, registraron una suba del 56,6%.

En la comparación mensual, el rubro carnes y derivados aumentó 0,2%. Dentro de ese grupo, la carne vacuna tuvo una suba del 0,5%, mientras que el pollo entero registró una baja del 0,5%.

Según el análisis de CICCRA, la menor disponibilidad de hacienda y la reducción de los envíos al mercado interno contribuyeron al aumento del precio relativo de la carne vacuna frente a otros alimentos, en un contexto en el que el consumo continúa descendiendo.