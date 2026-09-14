El consumo de carne vacuna cayó 9,5% y alcanzó su nivel más bajo desde 2005

El consumo por habitante se ubicó en 46 kilos anuales en agosto, según datos de CICCRA. Además, la producción y la faena registraron bajas durante los primeros ocho meses del año, mientras que las exportaciones crecieron.
El consumo de carne vacuna continúa en retroceso y en agosto alcanzó el nivel más bajo de la serie estadística de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), iniciada en 2005.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
De acuerdo con el informe, el consumo por habitante se ubicó en 46 kilos anuales, calculados a partir del promedio móvil de los últimos 12 meses. La cifra representa una caída del 9,5% respecto de agosto de 2025 y equivale a 4,9 kilos menos por persona en comparación con un año atrás.
El retroceso se da luego de varios años de niveles de consumo superiores. Entre 2005 y 2010, el indicador había superado los 60 kilos anuales por habitante, de acuerdo con la serie utilizada por CICCRA.
Entre enero y agosto, el consumo aparente de carne vacuna alcanzó las 1,377 millones de toneladas res con hueso, lo que implica una disminución del 11,3% interanual.
La producción también mostró una contracción. Durante los primeros ocho meses del año se ubicó en 1,944 millones de toneladas, un 6,8% menos que en el mismo período de 2025. En tanto, la faena retrocedió 9,9%, con alrededor de 8,13 millones de cabezas procesadas.
El menor volumen destinado al mercado interno coincidió con un incremento de las ventas al exterior. Entre enero y agosto, las exportaciones de carne vacuna alcanzaron las 567.400 toneladas res con hueso, con un crecimiento del 6,5% interanual.
Como consecuencia, las exportaciones pasaron a representar el 29,2% de la producción total, frente al 25,6% registrado durante el mismo período del año anterior. En sentido contrario, la participación del mercado interno cayó del 74,4% al 70,8%.
China continuó como el principal destino de la carne argentina, aunque Estados Unidos e Israel ganaron participación y compensaron parcialmente la menor incidencia del mercado chino.
En julio, las exportaciones generaron US$446,6 millones, un 34% más que en el mismo mes de 2025. China concentró el 35,3% de los ingresos, seguida por Estados Unidos, con el 20,8%, e Israel, con el 20,1%.
La menor oferta también tuvo impacto sobre los precios. Según CICCRA, durante agosto los cortes de carne vacuna registraron una suba interanual del 51,2%, por encima del incremento del 33,2% del nivel general de precios.
Entre los principales aumentos se encontraron la carne picada común, con 52,7%; el asado, con 52,1%; el cuadril, con 51,9%; la nalga, con 50%; y la paleta, con 49%. Las hamburguesas congeladas, por su parte, registraron una suba del 56,6%.
En la comparación mensual, el rubro carnes y derivados aumentó 0,2%. Dentro de ese grupo, la carne vacuna tuvo una suba del 0,5%, mientras que el pollo entero registró una baja del 0,5%.
Según el análisis de CICCRA, la menor disponibilidad de hacienda y la reducción de los envíos al mercado interno contribuyeron al aumento del precio relativo de la carne vacuna frente a otros alimentos, en un contexto en el que el consumo continúa descendiendo.