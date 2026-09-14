El Consejo General de Educación realizará un nuevo ofrecimiento de cargos y horas cátedra

El proceso se desarrollará exclusivamente a través del sistema “Consejo Virtual” entre el martes 15 y el miércoles 16 de septiembre de 2026. La propuesta contempla establecimientos de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior, además de distintas Modalidades Educativas.
El Consejo General de Educación, a través de las Direcciones Generales de Nivel Inicial, Nivel Primario y Modalidades Educativas, Nivel Secundario y Nivel Superior, comunica a los docentes que a partir de las 00 hs. del día martes 15 y hasta las 23:59 hs. del día miércoles 16 de septiembre de 2026, se realizará el OFRECIMIENTO de Cargos y Horas Cátedra Titulares y Suplentes del primer grado del escalafón en el sistema “Consejo Virtual”, ingresando en el Portal Oficial del CGE www.cgesantiago.gob.ar - Sección “Consejo Virtual”. Los ofrecimientos se realizarán conforme al LOM 2026 y las nuevas pautas establecidas en la Resolución Nº 316/2026.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Nivel Inicial
1)- Jardín de Infantes Nº 7 “Centenario” – Región I – Santiago del Estero, Dpto. Capital.
2)- Jardín de Infantes Nº 618 Anexo Escuela Nº 460 – Región I – El Dorado, Dpto. Atamisqui.
3)- Jardín de Infantes N° 474 Anexo Escuela N° 656 - Región VIII - Rumi Pozo, Dpto. Ojo de Agua.
4)- Jardín de Infantes Nº 579 Anexo Escuela N° 935 - Región II - El Negrito, Dpto. Figueroa.
5)- Jardín de Infantes Nº 13 - Región V - Suncho Corral, Dpto. Juan Felipe Ibarra.
Nivel Primario
- Escuela N° 551 - Jornada Simple - (Región V) - S. D. de los Cisneros, Dpto. Moreno.
- Escuela Nº 389 "Superior Dr. Antenor Álvarez" - Jornada Simple - (Región I) - Santiago del Estero, Dpto. Capital.
- Escuela N° 1216 - Jornada Simple - (Región II) - La Banda, Dpto. Banda.
- Escuela N° 446 Dr. Carlos Coronel - Jornada Simple - (Región II) - La Banda, Dpto. Banda.
- Escuela Elemental N° 117 Paula Albarracín de Sarmiento - Jornada Simple - (Región II) - Las Chacras, Dpto. Banda.
- Escuela N° 631 Genaro de Jesús Gallo - Jornada Completa - Zanjón, Dpto. Capital.
- Escuela N° 958 - Jornada Simple - (Región VIII) - Paso de Oscares, Dpto. Quebrachos.
- Escuela N° 646 Los Pinos - Jornada Simple - (Región II) - La Banda, Dpto. Banda.
- Escuela Nº 59 Remigio Carol - Jornada Simple - (Región II) - Beltrán, Dpto. Robles.
- Centro Experimental N° 1 Centenario - Jornada Simple - (Región I) - Santiago del Estero, Dpto. Capital.
- Escuela N° 677 General José de San Martín - Jornada Simple - (Región II) - La Banda, Dpto. Banda.
- Escuela N° 817 - Jornada Simple - (Región VIII) - Taco Totarayo, Dpto. Salavina.
- Escuela N° 418 José Raúl Villagrán - Jornada Simple - (Región III) - Nueva Esperanza, Dpto. Pellegrini.
- Escuela Nº 99 Lorenzo Goncebat - Jornada Simple - (Región II) - Taco Pujio, Dpto. Robles.
- Escuela N° 1067 Enriqueta Paz - Jornada Simple - (Región V) - Otumpa, Dpto. Moreno.
- Escuela Nº 26 - Jornada Simple - (Región II) - La Banda, Dpto. Banda.
- Escuela Nº 5 Elemental Pedro León Gallo - Jornada Simple - (Región III) - Villa Jiménez, Dpto. Río Hondo.
- Escuela N° 802 "Rosario Vera Peñalosa" - Jornada Completa - Malbrán, Dpto. Aguirre.
- Escuela Elemental N° 36 Manuel de Izpizua - Jornada Simple - (Región I) - Santa María, Dpto. Capital.
- Escuela N° 682 - Jornada Simple - (Región VII) - La Vuelta, Dpto. Choya.
- Escuela N° 878 Jornada Extendida - Jornada Completa - Mansupa, Dpto. Río Hondo.
- Escuela N° 871 - Jornada Simple - (Región V) - Quimilí, Dpto. Moreno.
- Escuela N° 755 "Batalla de Maipú" - Jornada Simple - (Región III) - El Charco, Dpto. Jiménez.
Nivel Secundario
- Colegio Secundario "Antonino Taboada" – Clodomira, Dpto. Banda.
- Escuela de Comercio "Martín Miguel de Güemes" – Sumampa, Dpto. Quebrachos.
- Colegio Secundario "7 de Noviembre" - Colonia El Simbolar, Dpto. Robles.
- Colegio Secundario 2 de Abril - Santiago del Estero, Dpto. Capital.
- Colegio Secundario Quimilí "2008" - Quimilí, Dpto. Moreno.
- Colegio Agrotécnico Nº 7 "Leandro Vicente Taboada" - Bandera Bajada, Dpto. Figueroa.
- Colegio Secundario Absalón Rojas - Santiago del Estero, Dpto. Capital.
- Colegio Fundación Cultural "La Brasa" - Santiago del Estero, Dpto. Capital.
- Escuela Técnica Nº 5 "Ramón Carrillo" – Frías, Dpto. Choya.
- Colegio del Bicentenario de la Revolución de Mayo - Santiago del Estero, Dpto. Capital.
- Escuela Técnica N° 14 – Loreto, Dpto. Loreto.
- Colegio Secundario Barrio Primera Junta - Santiago del Estero, Dpto. Capital.
- Escuela Técnica Nº 12 – Fernández, Dpto. Robles.
- Colegio Secundario "Fray José Genesio Baldán" - Monte Quemado, Dpto. Copo.
- Escuela de Comercio "Gral. José de San Martín" - La Banda, Dpto. Banda.
- La Invernada Norte - La Invernada, Dpto. Figueroa.
- Colegio Agrotécnico Madre Tierra – Fernández, Dpto. Robles.
- Instituto "Mieccio Osvaldo Lagazzi" - Sol de Julio, Dpto. Ojo de Agua.
- Colegio Agrotécnico Nº 5 "Fray Francisco de Victoria" - Selva, Dpto. Rivadavia.
- Colegio Secundario "Florentino Ameghino" – Añatuya, Dpto. General Taboada.
- Circuito de Itinerancia del Agrupamiento Nº 86036 - El Arenal, Dpto. Jiménez.
- Circuito de Itinerancia del Agrupamiento Nº 86025 - Villa Nueva, Dpto. Pellegrini.
Nivel Superior
Nivel Primario – Dpto. de Aplicación
- ENS “Manuel Belgrano” - Santiago del Estero, Dpto. Capital.
Nivel Secundario
- E.N.S. “Dr. J.B. Gorostiaga” - La Banda, Dpto. Banda.
- ENS “Manuel Belgrano” - Santiago del Estero, Dpto. Capital.
Nivel Superior
- ENS “Manuel Belgrano” - Santiago del Estero, Dpto. Capital.
- I.S.E.T. N° 2 - Santiago del Estero, Dpto. Capital.
- I.F.D. N° 8 – Pinto, Dpto. Aguirre.
- IFD N° 18 – Pampa de los Guanaco, Dpto. Copo.
- I.S.P.P. N° 2 – Frías, Dpto. Choya.
- I.F.D. N° 7 – Clodomira, Dpto. Banda.
- ENS “República del Ecuador” - Frías, Dpto. Choya.
Modalidades Educativas
- Escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral N° 11 - Selva, Dpto. Rivadavia.
- Escuela Especial Nº 236 Hellen Keller - Santiago del Estero, Dpto. Capital.
- Escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral N° 40 - Pozo Hondo, Dpto. Jiménez.