Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 SEP 2026 | 16º
X
Locales

El Consejo General de Educación realizará un nuevo ofrecimiento de cargos y horas cátedra

El proceso se desarrollará exclusivamente a través del sistema “Consejo Virtual” entre el martes 15 y el miércoles 16 de septiembre de 2026. La propuesta contempla establecimientos de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior, además de distintas Modalidades Educativas.

Hoy 16:21

El Consejo General de Educación, a través de las Direcciones Generales de Nivel Inicial, Nivel Primario y Modalidades Educativas, Nivel Secundario y Nivel Superior, comunica a los docentes que a partir de las 00 hs. del día martes 15 y hasta las 23:59 hs. del día miércoles 16 de septiembre de 2026, se realizará el OFRECIMIENTO de Cargos y Horas Cátedra Titulares y Suplentes del primer grado del escalafón en el sistema “Consejo Virtual”, ingresando en el Portal Oficial del CGE www.cgesantiago.gob.ar - Sección “Consejo Virtual”. Los ofrecimientos se realizarán conforme al LOM 2026 y las nuevas pautas establecidas en la Resolución Nº 316/2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Nivel Inicial

1)- Jardín de Infantes Nº 7 “Centenario” – Región I – Santiago del Estero, Dpto. Capital.

2)- Jardín de Infantes Nº 618 Anexo Escuela Nº 460 – Región I – El Dorado, Dpto. Atamisqui.

3)- Jardín de Infantes N° 474 Anexo Escuela N° 656 - Región VIII - Rumi Pozo, Dpto. Ojo de Agua.

4)- Jardín de Infantes Nº 579 Anexo Escuela N° 935 - Región II - El Negrito, Dpto. Figueroa.

5)- Jardín de Infantes Nº 13 - Región V - Suncho Corral, Dpto. Juan Felipe Ibarra.

Nivel Primario

  1. Escuela N° 551 - Jornada Simple - (Región V) - S. D. de los Cisneros, Dpto. Moreno.
  2. Escuela Nº 389 "Superior Dr. Antenor Álvarez" - Jornada Simple - (Región I) - Santiago del Estero, Dpto. Capital.
  3. Escuela N° 1216 - Jornada Simple - (Región II) - La Banda, Dpto. Banda.
  4. Escuela N° 446 Dr. Carlos Coronel - Jornada Simple - (Región II) - La Banda, Dpto. Banda.
  5. Escuela Elemental N° 117 Paula Albarracín de Sarmiento - Jornada Simple - (Región II) - Las Chacras, Dpto. Banda.
  6. Escuela N° 631 Genaro de Jesús Gallo - Jornada Completa - Zanjón, Dpto. Capital.
  7. Escuela N° 958 - Jornada Simple - (Región VIII) - Paso de Oscares, Dpto. Quebrachos.
  8. Escuela N° 646 Los Pinos - Jornada Simple - (Región II) - La Banda, Dpto. Banda.
  9. Escuela Nº 59 Remigio Carol - Jornada Simple - (Región II) - Beltrán, Dpto. Robles.
  10. Centro Experimental N° 1 Centenario - Jornada Simple - (Región I) - Santiago del Estero, Dpto. Capital.
  11. Escuela N° 677 General José de San Martín - Jornada Simple - (Región II) - La Banda, Dpto. Banda.
  12. Escuela N° 817 - Jornada Simple - (Región VIII) - Taco Totarayo, Dpto. Salavina.
  13. Escuela N° 418 José Raúl Villagrán - Jornada Simple - (Región III) - Nueva Esperanza, Dpto. Pellegrini.
  14. Escuela Nº 99 Lorenzo Goncebat - Jornada Simple - (Región II) - Taco Pujio, Dpto. Robles.
  15. Escuela N° 1067 Enriqueta Paz - Jornada Simple - (Región V) - Otumpa, Dpto. Moreno.
  16. Escuela Nº 26 - Jornada Simple - (Región II) - La Banda, Dpto. Banda.
  17. Escuela Nº 5 Elemental Pedro León Gallo - Jornada Simple - (Región III) - Villa Jiménez, Dpto. Río Hondo.
  18. Escuela N° 802 "Rosario Vera Peñalosa" - Jornada Completa - Malbrán, Dpto. Aguirre.
  19. Escuela Elemental N° 36 Manuel de Izpizua - Jornada Simple - (Región I) - Santa María, Dpto. Capital.
  20. Escuela N° 682 - Jornada Simple - (Región VII) - La Vuelta, Dpto. Choya.
  21. Escuela N° 878 Jornada Extendida - Jornada Completa - Mansupa, Dpto. Río Hondo.
  22. Escuela N° 871 - Jornada Simple - (Región V) - Quimilí, Dpto. Moreno.
  23. Escuela N° 755 "Batalla de Maipú" - Jornada Simple - (Región III) - El Charco, Dpto. Jiménez.

Nivel Secundario

  1. Colegio Secundario "Antonino Taboada" – Clodomira, Dpto. Banda.
  2. Escuela de Comercio "Martín Miguel de Güemes" – Sumampa, Dpto. Quebrachos.
  3. Colegio Secundario "7 de Noviembre" - Colonia El Simbolar, Dpto. Robles.
  4. Colegio Secundario 2 de Abril - Santiago del Estero, Dpto. Capital.
  5. Colegio Secundario Quimilí "2008" - Quimilí, Dpto. Moreno.
  6. Colegio Agrotécnico Nº 7 "Leandro Vicente Taboada" - Bandera Bajada, Dpto. Figueroa.
  7. Colegio Secundario Absalón Rojas - Santiago del Estero, Dpto. Capital.
  8. Colegio Fundación Cultural "La Brasa" - Santiago del Estero, Dpto. Capital.
  9. Escuela Técnica Nº 5 "Ramón Carrillo" – Frías, Dpto. Choya.
  10. Colegio del Bicentenario de la Revolución de Mayo - Santiago del Estero, Dpto. Capital.
  11. Escuela Técnica N° 14 – Loreto, Dpto. Loreto.
  12. Colegio Secundario Barrio Primera Junta - Santiago del Estero, Dpto. Capital.
  13. Escuela Técnica Nº 12 – Fernández, Dpto. Robles.
  14. Colegio Secundario "Fray José Genesio Baldán" - Monte Quemado, Dpto. Copo.
  15. Escuela de Comercio "Gral. José de San Martín" - La Banda, Dpto. Banda.
  16. La Invernada Norte - La Invernada, Dpto. Figueroa.
  17. Colegio Agrotécnico Madre Tierra – Fernández, Dpto. Robles.
  18. Instituto "Mieccio Osvaldo Lagazzi" - Sol de Julio, Dpto. Ojo de Agua.
  19. Colegio Agrotécnico Nº 5 "Fray Francisco de Victoria" - Selva, Dpto. Rivadavia.
  20. Colegio Secundario "Florentino Ameghino" – Añatuya, Dpto. General Taboada.
  21. Circuito de Itinerancia del Agrupamiento Nº 86036 - El Arenal, Dpto. Jiménez.
  22. Circuito de Itinerancia del Agrupamiento Nº 86025 - Villa Nueva, Dpto. Pellegrini.

Nivel Superior

Nivel Primario – Dpto. de Aplicación

  • ENS “Manuel Belgrano” - Santiago del Estero, Dpto. Capital.

Nivel Secundario

  • E.N.S. “Dr. J.B. Gorostiaga” - La Banda, Dpto. Banda.
  • ENS “Manuel Belgrano” - Santiago del Estero, Dpto. Capital.

Nivel Superior

  • ENS “Manuel Belgrano” - Santiago del Estero, Dpto. Capital.
  • I.S.E.T. N° 2 - Santiago del Estero, Dpto. Capital.
  • I.F.D. N° 8 – Pinto, Dpto. Aguirre.
  • IFD N° 18 – Pampa de los Guanaco, Dpto. Copo.
  • I.S.P.P. N° 2 – Frías, Dpto. Choya.
  • I.F.D. N° 7 – Clodomira, Dpto. Banda.
  • ENS “República del Ecuador” - Frías, Dpto. Choya.

Modalidades Educativas

  1. Escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral N° 11 - Selva, Dpto. Rivadavia.
  2. Escuela Especial Nº 236 Hellen Keller - Santiago del Estero, Dpto. Capital.
  3. Escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral N° 40 - Pozo Hondo, Dpto. Jiménez.

TEMAS Docentes Consejo General de Educación
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Robo en barrio Sarmiento: se llevaron dinero, un celular y la bicicleta de una familia
  2. 2. Video: vecinos atraparon y retuvieron con una cadena a un delincuente en el barrio Autonomía
  3. 3. Una familia boliviana fue detenida en La Banda con casi 11 kilos de cocaína ocultos
  4. 4. Video: golpeó a una mujer mayor, le robó el televisor y fue atrapado por los vecinos
  5. 5. Beligoy publicó los audios del VAR sobre la polémica jugada de Arambarri en River vs. Atlético Tucumán
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT