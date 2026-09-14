La Joaqui habló de su separación de Luck Ra y fue contundente: “No tenemos nada que hablar”

La cantante se refirió al final de su relación, respondió sobre las tensiones que se generaron en redes sociales y aseguró que no guarda rencor contra su expareja. También habló de las versiones sobre su presente sentimental.

Hoy 15:35

La Joaqui volvió a referirse públicamente a su separación de Luck Ra y dejó en claro cuál es actualmente su vínculo con el cantante. En una entrevista, aseguró que hace meses no lo ve, que no mantienen conversaciones y que busca cerrar esa etapa de la manera más amable posible.

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Durante una entrevista con La Mañana con Moria, por El Trece, la referente del RKT comenzó hablando sobre su presente personal y laboral. “Estoy espectacular, trabajando mucho”, expresó.

La conversación luego avanzó hacia su situación sentimental. Ante las versiones que surgieron en los últimos días y las preguntas sobre diferentes vínculos, La Joaqui evitó profundizar y destacó que atraviesa un buen momento.

Sin embargo, uno de los principales temas fue su relación con Luck Ra y las repercusiones que tuvo la ruptura en las redes sociales.

“Creo que es muy difícil siempre desvincularse en el aspecto que sea, así que cada uno estará lidiando con sus emociones lo mejor que pueda y lo respeto y le deseo lo mejor siempre. Cero rencor”, sostuvo.

La artista también buscó aclarar algunos comentarios que había realizado anteriormente en su programa de streaming acerca de sus exparejas.

“Yo no dije fiel. Dije que no me han engañado. Engañar es muy subjetivo”, explicó. Además, aseguró que sus palabras habían formado parte de una charla distendida y que no tuvieron como objetivo atacar a nadie.

“Estábamos jodiendo entre amigas. PLP es un programa de amigas, chistes, humor. Hacemos mucho énfasis en la ironía”, señaló.

“No tenemos nada que hablar”

Al ser consultada directamente sobre si volvió a conversar con Luck Ra después de la separación, La Joaqui fue categórica.

“No, no tenemos nada que hablar. Yo le deseo que sea feliz”, afirmó.

También descartó que hayan quedado asuntos pendientes entre ambos y explicó su manera de afrontar una ruptura.

“Uno cuando decide irse de un lugar, o acepta hacerlo, tiene que ser respetuoso con eso y dejar ir lo que ya se fue. Es la manera más linda de cuidarse”, reflexionó.

Sobre las publicaciones que Luck Ra habría realizado en redes sociales después de la separación, la cantante aseguró que no sigue su actividad digital.

“No veo sus redes”, indicó y volvió a remarcar: “Sinceramente no tengo nada malo para decir de él”.

La Joaqui incluso hizo una autocrítica respecto de cómo afrontó algunas situaciones emocionales en el pasado.

“Yo tampoco he sido la más inteligente emocionalmente en muchas ocasiones. He colapsado cuando debería haberlo hecho sola”, reconoció.

Finalmente, aseguró que su intención es dejar atrás la relación sin profundizar las diferencias: “Estoy tratando de que podamos darle vuelta a la página de la manera más amable posible”.

De esta manera, la cantante marcó distancia de cualquier nueva polémica con Luck Ra, sostuvo que no mantienen contacto y reiteró que, pese a la separación, no guarda resentimiento y le desea lo mejor.