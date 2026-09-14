Milei reunió al Gabinete y definió la estrategia para avanzar con el Presupuesto y la agenda legislativa

El Presidente encabezó un encuentro en Casa Rosada para terminar de definir dos proyectos clave que llegarán al Congreso. También pidió sostener el rumbo económico mientras el oficialismo negocia apoyos para la reforma electoral y la suspensión de las PASO.

Hoy 15:40

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, en la que el Gobierno terminó de ordenar su estrategia política y parlamentaria para una semana marcada por el envío del Presupuesto 2027, la iniciativa vinculada con la Defensa de la Soberanía Nacional y la reactivación del debate por la reforma electoral.

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La reunión comenzó a las 10 y finalizó alrededor de las 11.30. Durante el encuentro se analizaron los textos finales de los dos proyectos que el Ejecutivo pretende impulsar en el Congreso y que abrirán una nueva instancia de negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas.

Participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y los ministros Sandra Pettovello, Pablo Quirno, Mario Lugones, Luis Caputo y Juan Bautista Mahiques.

También estuvieron presentes la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

El proyecto por Malvinas

Uno de los principales temas abordados fue la situación de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur.

Según informó el Gobierno, durante la reunión se realizó un análisis sobre el avance de la estrategia geopolítica argentina y Milei reafirmó la decisión de mantener la actual línea de trabajo.

El canciller Pablo Quirno presentó además una actualización sobre las denuncias penales y las notificaciones realizadas a distintas empresas.

En paralelo, se analizaron los detalles del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla sanciones para empresas que exploten recursos en las Islas Malvinas y el mar argentino y que esta semana comenzará su recorrido parlamentario en Diputados.

Desde el Ejecutivo remarcaron además la importancia estratégica del Atlántico Sur para el comercio internacional durante los próximos años.

Presupuesto 2027 y mensaje de Milei

La reunión se desarrolló en la antesala de la presentación del Presupuesto 2027, otro de los temas centrales de la agenda oficial.

En ese contexto, Milei pidió a sus ministros “cuidar la reputación económica que la Argentina reconstruyó en los últimos años” y “no dejarse psicopatear por el statu quo”.

El mandatario también volvió a referirse a su intención de competir por la reelección en 2027 y sostuvo que “al populismo no se le gana con populismo”.

Durante el encuentro, el Gobierno planteó la necesidad de sostener la baja de la inflación y el crecimiento del salario real como herramientas para favorecer una recuperación del consumo.

Asimismo, se ratificó la decisión de profundizar las políticas económicas implementadas y se destacó el desempeño de las exportaciones, que según las estimaciones oficiales podrían superar este año los 100 mil millones de dólares.

Reforma electoral y negociaciones por las PASO

Mientras tanto, el Senado retomará este martes a las 15.30 el debate de la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto.

Uno de los principales puntos de discusión continuará siendo la eliminación o suspensión de las PASO, una iniciativa para la cual La Libertad Avanza todavía no cuenta con los votos suficientes.

También serán analizados proyectos vinculados con la implementación de la denominada Ficha Limpia, impulsados por el PRO y Despierta Chubut.

La reforma electoral necesita mayorías agravadas: 37 votos en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados. Por ese motivo, los respaldos del radicalismo y del PRO aparecen como decisivos.

Las negociaciones se desarrollan actualmente en dos frentes. Por un lado, Diego Santilli mantiene conversaciones con los gobernadores y, por otro, Patricia Bullrich encabeza las gestiones con los legisladores.

Hasta el momento expresaron públicamente su respaldo a eliminar las PASO los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Rolando Figueroa, de Neuquén; y Leandro Zdero, de Chaco.

En cambio, todavía no definieron públicamente su posición Gustavo Sáenz, de Salta; Hugo Passalacqua, de Misiones; Carlos Sadir, de Jujuy; y Claudio Vidal, de Santa Cruz.

Con este escenario, el Gobierno ingresará en una etapa de intensa negociación parlamentaria para intentar reunir los apoyos necesarios y avanzar con los principales proyectos de su agenda antes de fines de octubre.