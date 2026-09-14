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La Selección Argentina Sub 19 ya tiene calendario en los Juegos Suramericanos

El equipo dirigido por Diego Placente integra el Grupo B junto a Paraguay, Uruguay y Venezuela. Debutará este viernes y jugará toda la fase de grupos en Rosario.

Hoy 15:31

La Selección Argentina Sub 19 ya tiene definido su camino en los Juegos Suramericanos 2026, donde buscará avanzar a las semifinales. El equipo conducido por Diego Placente integra el Grupo B junto a Paraguay, Uruguay y Venezuela.

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El debut será este viernes 17 de septiembre a las 10, frente a Paraguay. Luego, Argentina se medirá con Uruguay el domingo y cerrará su participación en la fase de grupos ante Venezuela.

Todos los encuentros se disputarán en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, escenario donde hace de local Newell's.

Argentina tendrá poco margen de error, ya que los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales. En el Grupo A competirán Colombia, Perú, Chile y Panamá.

El calendario de Argentina

  • Viernes 17: Argentina vs. Paraguay, 10.00.
  • Domingo 19: Argentina vs. Uruguay, 14.00.
  • Martes 21: Argentina vs. Venezuela, 14.00.

Placente afrontará así un nuevo desafío al frente de una selección juvenil, después de sus experiencias en el Mundial Sub 17 de 2023, donde alcanzó las semifinales, y en el Mundial Sub 20, torneo en el que llegó a la final.

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