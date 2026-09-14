Los suplentes de River le ganaron un amistoso a Estudiantes de Buenos Aires

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio se impuso 1-0 con gol de Rafael Santos Borré. La práctica sirvió para que los futbolistas que tuvieron pocos minutos ante Atlético Tucumán mantuvieran ritmo de competencia.

Hoy 15:08

River volvió este lunes a los entrenamientos después de la agónica victoria ante Atlético Tucumán y los futbolistas que tuvieron poca participación o no ingresaron disputaron un amistoso frente a Estudiantes de Buenos Aires.

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El equipo alternativo se impuso 1-0 gracias a un gol de Rafael Santos Borré y completó 45 minutos de fútbol formal. La práctica tuvo como objetivo mantener en ritmo a los jugadores que no vienen teniendo demasiados minutos.

La dinámica es similar a la implementada la semana pasada, cuando un equipo completamente alternativo derrotó 3-0 a All Boys en el River Camp. En esta oportunidad, el rival fue Estudiantes de Caseros, que actualmente ocupa el séptimo puesto de la Zona A de la Primera Nacional.

Con ocho fechas por delante en el Torneo Clausura, Leonardo Ponzio busca que todo el plantel llegue con ritmo a la parte decisiva de la temporada. River no tiene por delante compromisos de Copa Sudamericana ni Copa Argentina, por lo que el foco está puesto en la competencia local y en una eventual clasificación a los playoffs.

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El once de River

Ezequiel Centurión; Giovanni González, Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Juan Cruz Meza, Lucas Silva, Mauro Arambarri, Lautaro Pereyra; Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.

El equipo alternativo se impuso 1-0 gracias a un gol de Rafael Santos Borré y completó 45 minutos de fútbol formal. La práctica tuvo como objetivo mantener en ritmo a los jugadores que no vienen teniendo demasiados minutos.

La dinámica es similar a la implementada la semana pasada, cuando un equipo completamente alternativo derrotó 3-0 a All Boys en el River Camp. En esta oportunidad, el rival fue Estudiantes de Caseros, que actualmente ocupa el séptimo puesto de la Zona A de la Primera Nacional.

Con ocho fechas por delante en el Torneo Clausura, Leonardo Ponzio busca que todo el plantel llegue con ritmo a la parte decisiva de la temporada. River no tiene por delante compromisos de Copa Sudamericana ni Copa Argentina, por lo que el foco está puesto en la competencia local y en una eventual clasificación a los playoffs.

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El once de River

Ezequiel Centurión; Giovanni González, Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Juan Cruz Meza, Lucas Silva, Mauro Arambarri, Lautaro Pereyra; Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.