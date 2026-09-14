“No dormir bien impacta notablemente sobre tu corazón”: un especialista explicó cuáles son las señales de alerta a la hora de descansar

El cardiólogo Jorge Tartaglione dialogó con Noticiero 7 y advirtió sobre el impacto de los trastornos del sueño en la salud cardiovascular. Además, explicó cuándo los ronquidos pueden ser una señal de apnea y dio claves para mejorar el descanso.

Hoy 15:02

El Dr. Jorge Tartaglione, cardiólogo, dialogó con Noticiero 7 sobre los trastornos del sueño y la importancia de prestar atención a determinadas señales que pueden aparecer durante el descanso. “No dormir bien impacta notablemente sobre tu corazón”, advirtió el especialista, quien sostuvo que cerca del 80% de los argentinos no duerme correctamente.

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Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el ronquido, especialmente cuando aparece acompañado por pausas en la respiración. Tartaglione explicó que esa situación puede ser indicio de apnea del sueño, un trastorno que consideró importante detectar y diagnosticar por su relación con la presión arterial elevada y distintas enfermedades cardíacas.

“La persona ronca, hace un ronquido fuerte, para de respirar y después vuelve a arrancar. Eso se llama apnea del sueño”, explicó. Entre los factores que pueden favorecer su aparición mencionó la obesidad, el consumo de alcohol, algunos medicamentos utilizados para dormir y determinadas alteraciones anatómicas de las vías respiratorias.

El cardiólogo remarcó además que quienes padecen apnea pueden presentar somnolencia y cansancio durante el día, lo que incluso puede aumentar el riesgo de cometer errores o sufrir accidentes laborales y de tránsito. Por ese motivo insistió en la importancia de realizar una consulta profesional cuando los ronquidos son intensos o existen pausas respiratorias mientras se duerme.

Las claves para dormir mejor

Consultado sobre qué significa descansar adecuadamente, Tartaglione señaló que no se trata únicamente de la cantidad de horas, sino también de la calidad del sueño. Recomendó intentar dormir entre siete y ocho horas, mantener horarios regulares y generar una rutina que permita al organismo acostumbrarse a determinados momentos de descanso.

También aconsejó dormir en un ambiente con oscuridad y silencio y evitar celulares, relojes electrónicos y televisión al momento de acostarse. “Sin celular, sin relojes electrónicos y sin televisión”, resumió, además de remarcar la importancia de buscar momentos de relajación antes de dormir.

Respecto de los tratamientos para la apnea, explicó que existen diferentes alternativas según cada paciente, entre ellas el descenso de peso y el uso de dispositivos CPAP. En todos los casos, remarcó la necesidad de contar con evaluación y seguimiento médico para determinar cuál es la opción adecuada.

Finalmente, Tartaglione pidió no buscar soluciones únicamente a través de recomendaciones de redes sociales y aconsejó recurrir a profesionales capacitados. “Consultar a personas que sepan, que sean idóneas sobre el tema, y no a un influencer”, sostuvo.

Como mensaje final para quienes atraviesan dificultades para descansar, el especialista buscó transmitir tranquilidad: “No te desesperes porque tiene solución”.