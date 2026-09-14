Franco Colapinto correrá su próxima carrera un sábado: cuál es el motivo

El Gran Premio de Azerbaiyán tendrá un cronograma diferente al habitual y Franco Colapinto afrontará la carrera en Bakú un día antes de lo tradicional.

Hoy 14:51

Después de su gran actuación en el Gran Premio de España, donde terminó séptimo y sumó seis puntos para Alpine, Franco Colapinto ya tiene la mirada puesta en su próximo desafío de la Fórmula 1.

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Sin embargo, la próxima carrera tendrá una particularidad: se disputará un sábado y no el domingo, como ocurre habitualmente en la máxima categoría.

Por qué el GP de Bakú se correrá un sábado

La modificación responde a una fecha conmemorativa en Azerbaiyán. El 27 de septiembre se celebra el Día del Recuerdo, una jornada en homenaje a los caídos durante la guerra entre Azerbaiyán y Armenia de 2020.

La conmemoración se realiza desde 2021 y, en esta oportunidad, coincidía con el fin de semana previsto originalmente para el Gran Premio de Bakú. Por ese motivo, la Fórmula 1 adelantó toda la actividad un día.

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Así será el cronograma para Colapinto

El fin de semana comenzará el jueves 24 de septiembre, con las dos primeras sesiones de entrenamientos.

Jueves 24: FP1, 5.30; FP2, 9.00.

FP1, 5.30; FP2, 9.00. Viernes 25: FP3, 5.30; clasificación, 9.00.

FP3, 5.30; clasificación, 9.00. Sábado 26: carrera, 8.00.

Todos los horarios corresponden a Argentina.

Así, Colapinto tendrá un fin de semana particular en el circuito callejero de Bakú, donde buscará prolongar el gran momento que atraviesa después de su séptimo puesto en Madrid.

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No será la primera carrera de sábado

La Fórmula 1 ya tuvo una experiencia similar recientemente. El Gran Premio de Las Vegas de 2025 se disputó un sábado en horario local para aprovechar el espectáculo nocturno de la ciudad estadounidense.

La misma situación se había producido en 2024, cuando la carrera de Las Vegas también se realizó un sábado.