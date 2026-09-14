Con tres regresos, Boca tiene todo listo para buscar la clasificación ante San Pablo

Arruabarrena definió la lista de convocados que viajará a Brasil para la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Hoy 14:58

Boca ya tiene todo preparado para viajar a Brasil y afrontar este martes la revancha ante San Pablo, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Después de la última práctica, Rodolfo Arruabarrena dio a conocer la lista de convocados, que tiene como principal novedad el regreso de tres futbolistas.

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Uno de ellos es Álvaro Montero, quien volverá a ocupar el arco del Xeneize. El colombiano se perdió el triunfo 3-1 ante Central Córdoba luego de viajar de urgencia a su país por un problema familiar. Tras el fallecimiento de su abuela, el club le había otorgado una licencia y ahora ya está nuevamente junto al plantel.

Otro de los regresos importantes es el de Milton Delgado, quien dejó atrás una distensión muscular en el isquiotibial. El mediocampista respondió bien en los entrenamientos y todo indica que recuperará su lugar en el once titular.

También volvió a ser convocado Malcom Braida, recuperado de una lesión muscular que le había impedido ser alternativa de Lautaro Blanco en los últimos partidos.

Los juveniles que no viajan

La recuperación de varios futbolistas también modificó la nómina y dejó afuera a algunos juveniles que habían tenido minutos en los últimos encuentros.

Matías Satas, quien había debutado como lateral izquierdo en Mendoza, no fue convocado. Tampoco estarán Rodrigo Bacidalupe y Lautaro Mendieta, quienes habían tenido participación ante Central Córdoba.

La probable formación de Boca

De no mediar inconvenientes, el Xeneize formaría con:

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Boca viajará a San Pablo con la ventaja del 1-0 conseguida en La Bombonera y buscará sostenerla en el Morumbí para meterse en las semifinales de la Copa Sudamericana.