Las Leonas debutaron en los Juegos Suramericanos con una goleada histórica: 14-0 a Paraguay

El seleccionado argentino de hockey femenino, recientemente campeón del mundo, comenzó su participación en Santa Fe con una contundente victoria y quedó entre los líderes del torneo

Hoy 15:40

Las Leonas tuvieron un debut arrollador en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El seleccionado argentino de hockey femenino goleó 14-0 a Paraguay en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey y comenzó el torneo con tres puntos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Argentina dominó desde el inicio y fue ampliando la diferencia con el correr de los cuartos. Lara Casas fue la máxima goleadora del partido con tres tantos, mientras que Zoe Díaz, Pilar Palacio, Brisa Bruggesser, Catalina Andrade y Milagros Alastra marcaron dos cada una. Lourdes Pisthon completó la goleada.

El plantel argentino cuenta además con siete integrantes del equipo que recientemente se consagró campeón del mundo ante Países Bajos: Mercedes Artola, Emma Knobl, Milagros Alastra, Sofía Cairo, Lara Casas, Zoe Díaz y Brisa Bruggesser.

Cómo sigue el camino de Las Leonas

El torneo cuenta con cinco selecciones: Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Todos se enfrentarán entre sí y los dos mejores de la clasificación avanzarán a la definición por la medalla de oro.

El próximo partido de Las Leonas será este martes 15 de septiembre a las 16, frente a Uruguay. Luego enfrentarán a Chile el viernes 18 y cerrarán la fase de grupos ante Perú el domingo 20.

Si Argentina termina entre los dos primeros, disputará la final por la medalla de oro el martes 22 de septiembre.