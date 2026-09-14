Detenido por estafa procesal tras extradición desde Santiago del Estero

La extradición de un hombre acusado de estafa procesal desde Santiago del Estero a Catamarca pone de relieve las deficiencias en el sistema judicial local para perseguir delitos económicos.

Hoy 15:26

El reciente traslado interprovincial de un imputado por estafa procesal ha reavivado las discusiones sobre la eficacia del sistema judicial en Catamarca. Una comisión de la División Investigaciones de la Policía provincial realizó un operativo en la ciudad de Frías, en Santiago del Estero, para llevar a cabo la extradición de un hombre de 47 años, conocido como Mores, quien había eludido a las autoridades judiciales locales al permanecer en la Comisaría N° 23.

El operativo fue ejecutado bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 1, siguiendo una orden de detención expedida por la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación. El sospechoso enfrentaba un requerimiento judicial por presuntamente haber engañado a órganos jurisdiccionales mediante documentación o testimonios falsificados, lo que constituye una violación grave a la administración de justicia y los derechos de terceros afectados.

Una vez completados los trámites necesarios y el correspondiente exhorto interprovincial, Mores fue trasladado a Catamarca y se encuentra ahora alojado en una sede policial a disposición del fiscal interviniente. En las próximas horas, se prevé que se le tome declaración indagatoria para establecer su grado de responsabilidad y posibles conexiones con otras causas de carácter económico que se manejan en el fuero penal ordinario.

Este caso también expone la lentitud de los procesos judiciales para localizar a prófugos por delitos económicos en la región. Abogados locales han señalado que las demoras en los pedidos de captura y las complicaciones burocráticas entre las provincias favorecen que los imputados por defraudaciones financieras permanezcan meses fuera del alcance de los tribunales antes de que se concrete un exhorto.

La reiteración de estas situaciones revela las falencias operativas del sistema acusatorio y la falta de recursos económicos proporcionados por el Ejecutivo provincial, dirigido por Raúl Jalil. Abogados advierten que los organismos judiciales carecen de las herramientas tecnológicas necesarias para intercambiar información en tiempo real con provincias limítrofes, lo que encarece los traslados policiales que podrían solucionarse con sistemas de alerta más eficientes.

Además, la falta de recursos específicos en las brigadas de investigación provincial complica aún más la situación. Los agentes deben coordinar operativos de extradición con presupuestos limitados y vehículos en condiciones precarias, mientras las fiscalías se ven abrumadas por expedientes relacionados con estafas comerciales, maniobras inmobiliarias y engaños procesales que colapsan las secretarías penales sin ofrecer resoluciones efectivas.

La extradición de Mores resalta la complejidad que enfrentan las causas por estafa procesal en Catamarca. Con tribunales saturados por fraudes documentales y un sistema estatal que responde de manera lenta ante las maniobras ilegales en los litigios, la ciudadanía demanda mayor rapidez en los procesos y sanciones ejemplares para aquellos que abusan de los despachos judiciales con fines delictivos.