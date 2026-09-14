Accidente de tráfico en Ruta 50 provoca restricciones de tránsito en Salta

Un vuelco de una traffic en la Ruta Nacional 50, en el norte de Salta, ha ocasionado restricciones significativas en la circulación vehicular en el área afectada.

Hoy 16:19

El día domingo, un accidente de tráfico tuvo lugar en la Ruta Nacional 50, al norte de Salta, cuando una traffic volcó, quedando atravesada sobre la calzada. Este incidente ha generado restricciones de tránsito en la zona, lo que ha llevado a las autoridades a advertir sobre la situación a los conductores que transitan por esa vía.

Según los informes proporcionados por medios locales, el sinestro ocurrió a la altura de la cabecera sur del Puente Solazutti. En el lugar se encuentran trabajando fuerzas de seguridad y personal de emergencias para gestionar la situación y garantizar la seguridad de los automovilistas que pasan por el área.

Las primeras imágenes del incidente muestran que el vehículo involucrado presenta daños significativos en su parte delantera y trasera, lo que ha complicado aún más la circulación. Los conductores están siendo obligados a circular por la banquina, lo que requiere de extrema precaución debido a las condiciones adversas en la carretera.

En este momento, el personal de Gendarmería Nacional se encuentra en el lugar dirigiendo el tráfico y brindando indicaciones a los automovilistas. Aunque no se han reportado otros vehículos involucrados en el accidente, aún no se ha confirmado oficialmente cómo ocurrió el vuelco de la traffic.

Asimismo, no se han publicado datos sobre el número de personas que viajaban en el vehículo ni si se han reportado heridos como resultado del accidente. Mientras las autoridades continúan las tareas de limpieza y control en la zona, se recomienda a los conductores que reduzcan la velocidad y sigan las instrucciones del personal presente.

Es importante destacar que situaciones como esta suelen generar un impacto significativo en la circulación, por lo que se insta a los automovilistas a estar atentos a las actualizaciones de tráfico y a las recomendaciones de las fuerzas de seguridad. La seguridad vial es una responsabilidad compartida, y es esencial que todos los conductores actúen con precaución en situaciones de emergencia como la que se está viviendo en la Ruta Nacional 50.