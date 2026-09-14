Por la visita del papa León XIV, el Gobierno analiza declarar feriados en noviembre

La Casa Rosada espera que el Vaticano confirme el cronograma definitivo de la visita papal. El lunes 9 aparece como el día con mayores posibilidades de ser declarado feriado, aunque también se evalúan el martes 10 y el miércoles 11.

Hoy 16:46

El Gobierno nacional avanza con los preparativos para la llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, mientras espera que el Vaticano oficialice la agenda definitiva. En paralelo, la Casa Rosada analiza la posibilidad de establecer feriados durante algunos de los días de la visita del Sumo Pontífice.

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Una vez confirmado el itinerario, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocará a una nueva reunión entre representantes de la Iglesia, el Poder Ejecutivo y los gobiernos de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires para coordinar las actividades.

Uno de los puntos que deberá resolverse será precisamente el esquema de feriados.

Desde el Gobierno señalaron que, por el momento, el lunes 9 de noviembre aparece como la alternativa más probable, aunque también se encuentran bajo análisis el martes 10 y el miércoles 11.

La provincia de Buenos Aires ya solicitó formalmente a Nación que declare feriado el miércoles 11 de noviembre, cuando León XIV tiene previsto celebrar una misa frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján, como cierre de su estadía en el país.

Cómo sería la agenda del papa León XIV en Argentina

De acuerdo con el itinerario que se encuentra en elaboración, el Pontífice arribará al país durante las primeras horas de la tarde del domingo 8 de noviembre.

Su primera actividad sería una ofrenda floral ante el Monumento al Libertador General José de San Martín, en la Ciudad de Buenos Aires.

Posteriormente, León XIV mantendrá una reunión bilateral con el presidente Javier Milei en Casa Rosada, donde también saludará a los integrantes del Gabinete nacional.

Luego se trasladará al Palacio Libertad para participar de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. La jornada finalizará en la Nunciatura Apostólica, donde se hospedará.

El lunes 9, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, en Claypole, donde está previsto su primer encuentro con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

También se encuentra bajo análisis una eventual visita a la cárcel de Devoto.

Ese mismo día está prevista una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, de la que participaría Milei.

La agenda incluye además actividades en la Universidad Católica Argentina, un encuentro ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín y una celebración en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Córdoba y una vigilia con jóvenes

El martes 10 de noviembre, León XIV viajará a Córdoba, donde desarrollará distintas actividades públicas y religiosas.

Entre ellas se prevé una misa y una recorrida por la Catedral de Córdoba. Por la tarde regresará a Buenos Aires en un vuelo especial para participar de una vigilia con jóvenes.

Finalmente, el miércoles 11, el Pontífice viajará a Luján, donde encabezará una misa frente a la histórica Basílica.

Después podría realizar una visita a la Villa Marista de Luján antes de trasladarse al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde partirá rumbo a Perú.

Preparan un fuerte operativo de seguridad

En paralelo a la organización de la agenda, el Gobierno avanza con el dispositivo de seguridad que acompañará al Papa durante toda su estadía.

Para ello fueron impulsados tres Comandos Unificados Federales, que tendrán intervención en la Ciudad de Buenos Aires, las localidades bonaerenses de Luján y Claypole y la provincia de Córdoba.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, trabaja en la coordinación del operativo destinado a garantizar el desarrollo de cada una de las actividades.

La confirmación definitiva del Vaticano será clave para terminar de ordenar el cronograma y resolver una de las principales incógnitas para esos días: si la visita de León XIV tendrá uno o más feriados en la Argentina.