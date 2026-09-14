No pudo ser: se cayó el pase de Matías Galarza a Boca

El Xeneize había acordado el contrato con el mediocampista, pero no logró llegar a un entendimiento con Talleres. La T pretendía incluir en la operación una deuda por Cristian Pavón y las negociaciones quedaron definitivamente truncadas.

Hoy 16:48

Boca se quedó sin la posibilidad de sumar a Matías Galarza en el cierre del mercado de pases. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme había avanzado en las últimas horas por el mediocampista de Talleres y tenía acordadas las condiciones de su contrato, pero las diferencias entre los clubes hicieron que la operación se cayera.

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El Xeneize había presentado una primera propuesta de 4 millones de dólares por el 80% de la ficha del volante de 24 años. Sin embargo, Talleres rechazó la oferta y planteó incluir en la negociación la deuda de 2,5 millones de dólares que mantiene con Boca por Cristian Pavón.

La postura del conjunto cordobés terminó de trabar las conversaciones y, ante la falta de un punto de acuerdo, Boca decidió retirarse de la negociación. De esta manera, el equipo de Arruabarrena no incorporará a Galarza pese a la prórroga obtenida en el mercado por la grave lesión de Tomás Aranda.

Galarza había manifestado su intención de llegar a Boca e incluso había alcanzado un acuerdo por su posible contrato. Talleres posee el 60% de los derechos económicos del mediocampista, mientras que el 40% restante pertenece al Genk de Bélgica, club que lo compró a Argentinos Juniors en 2022.

Incluso Omar De Felippe, entrenador de Talleres, se había referido a la situación después del triunfo ante Unión y había dejado abierta la posibilidad de su salida. “Nosotros queremos que se quede. Pero si la dirigencia y él deciden irse, listo. Es su futuro también”, había expresado.

Jabes Saralegui, la alternativa de Boca

Con la caída de la operación por Matías Galarza, Boca ya tiene una alternativa para reforzar el mediocampo. Jabes Saralegui, actualmente a préstamo en Tigre hasta fin de año, es el jugador que pretende repatriar Arruabarrena.

El entrenador pidió contar nuevamente con el mediocampista cuanto antes. Si su regreso no puede concretarse en este mercado por las restricciones vigentes, la intención del club sería repatriarlo a fin de año.