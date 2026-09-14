Pietrobono tras el empate de Mitre: “Hicimos un buen partido, nos tenemos que quedar con eso”

El arquero del Aurinegro habló después del empate 0-0 ante Chaco For Ever en el 8 de Abril y reconoció la bronca por no haber conseguido una victoria que le permitiera al equipo acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

Hoy 16:59

Mitre dejó pasar una nueva oportunidad de acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs de la Primera Nacional. El Aurinegro empató 0-0 ante Chaco For Ever, por la fecha 29, en el 8 de Abril, y volvió a resignar puntos en su lucha por meterse en la pelea de arriba.

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Tras el encuentro, el arquero Ignacio Pietrobono reflejó la bronca que quedó en el plantel por no haber podido quedarse con los tres puntos.

“Era una sensación de amargura y bronca porque sabíamos que era un partido importante y ganar nos llevaba a apuntar para arriba. Lo buscamos e intentamos, el rival no nos generó situaciones y lamentablemente no pudimos convertir”, expresó el arquero.

Pietrobono valoró el rendimiento del equipo y consideró que el principal déficit estuvo en la falta de efectividad. “Nos faltó que la pelota entre, hicimos un buen partido, nos tenemos que quedar con eso y pensar en lo que viene, que es más importante”, sostuvo.

El empate mantiene a Mitre con la necesidad de sumar de a tres en las fechas que quedan para recuperar terreno en la pelea por los playoffs. El equipo santiagueño deberá transformar las buenas actuaciones en victorias para acercarse a los puestos de clasificación.

Por último, el arquero dejó un mensaje para los hinchas del Aurinegro y pidió mantener el acompañamiento en este tramo decisivo del campeonato.

“Al hincha que nos apoye como lo hace siempre. Sabemos que estamos en busca de conseguir esos resultados que nos arrimen a los puestos de arriba y ojalá lo podamos sacar adelante”, concluyó.