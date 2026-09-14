Con Platense y Estudiantes, así se definen los semifinalistas de la Copa Libertadores

Los dos equipos argentinos afrontarán esta semana las revanchas de los cuartos de final.

Hoy 17:15

La Copa Libertadores entra en su etapa decisiva y entre este martes y el jueves quedarán definidos los cuatro semifinalistas. Platense y Estudiantes son los dos representantes argentinos que continúan en carrera y tendrán compromisos determinantes en las revanchas de los cuartos de final.

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El primero en salir a la cancha será Platense, que este martes visitará a Fluminense desde las 19. El equipo dirigido por Martín Palermo perdió 2-0 en el partido de ida disputado en el Maracaná, por lo que necesita ganar por dos goles para llevar la definición a los penales o conseguir una diferencia de tres tantos o más para avanzar directamente.

La serie entre Palmeiras y Liga de Quito también definirá a uno de los semifinalistas. El equipo brasileño se impuso 1-0 en la ida, disputada en Brasil, con gol del argentino Agustín Giay. El ganador de esa llave enfrentará a Platense en semifinales y definiría la serie como visitante.

Por su parte, Estudiantes jugará el miércoles a las 21.30 ante Corinthians en San Pablo. El conjunto platense igualó 1-1 en la ida y sabe que una victoria le permitirá meterse entre los cuatro mejores del continente. En caso de empate, la clasificación se definirá por penales.

El rival del ganador de Corinthians-Estudiantes saldrá de Flamengo e Independiente del Valle. El equipo brasileño ganó 2-0 en Quito y llega con una ventaja importante a la revancha, que se disputará el jueves a las 21.30.

Los partidos de vuelta de los cuartos de final

Martes 15

19: Fluminense - Platense .

. Árbitro: Cristian Garay (Chile).

(Chile). VAR: Juan Sepúlveda (Chile).

(Chile). TV: Fox Sports, Disney+ Premium y DGO.

Miércoles 16

19: Liga de Quito - Palmeiras .

. Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

(Colombia). VAR: David Rodríguez (Colombia).

(Colombia). TV: Fox Sports, Disney+ Premium y DGO .

. 21.30: Corinthians - Estudiantes .

. Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

(Venezuela). VAR: Juan Soto (Venezuela).

(Venezuela). TV: Fox Sports, Disney+ Premium y DGO.

Jueves 17

21.30: Flamengo - Independiente del Valle .

. Árbitro: Andrés Matonte .

. VAR: Antonio García .

. TV: Fox Sports, Disney+ Premium y DGO.

Así quedaron las series de ida

Fluminense 2 - Platense 0 .

. Palmeiras 1 - Liga de Quito 0 .

. Estudiantes 1 - Corinthians 1 .

. Independiente del Valle 0 - Flamengo 2.

Las semifinales de la Copa Libertadores están programadas para el 13 y 14 de octubre, los partidos de ida, y el 20 y 21 de octubre, las revanchas. La gran final se disputará el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.