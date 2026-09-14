Atlético Sumampa celebra sus 88 años con una cena show y un torneo que repartirá más de $30 millones

El tradicional campeonato relámpago se disputará el 19 y 20 de septiembre y llevará el nombre del campeón del mundo Exequiel Palacios. Se espera la llegada de equipos de distintas provincias del país.

14/09/2026

El Club Atlético Sumampa se prepara para celebrar sus 88 años de vida institucional con una serie de actividades que incluirán su tradicional cena aniversario y una nueva edición del campeonato relámpago de fútbol, que este año llevará el nombre de Exequiel Palacios, campeón del mundo con la Selección Argentina.

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El certamen se desarrollará durante los días 19 y 20 de septiembre en el campo de deportes de la institución, ubicado en el barrio Apache de Sumampa, y contará con la participación de equipos provenientes de diferentes puntos del país.

Según informó el presidente del club, José Monge, se aguarda la presencia de conjuntos de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Santa Fe y distintas ciudades de Santiago del Estero.

“Este año el club festejará su 88° aniversario y la comisión directiva decidió ponerle el nombre de Exequiel Palacios en reconocimiento al campeón del mundo, quien cuenta con familiares en la ciudad”, señaló Monge.

Además, explicó que la institución viene realizando diferentes tareas para recibir a las delegaciones y al público.

“Estamos trabajando en el predio deportivo y en la sede, no solo con el mantenimiento de las canchas y trabajos de pintura, sino también llevando adelante nuevas obras para brindarles todas las comodidades a quienes nos van a visitar”, destacó.

Cena aniversario

Los festejos comenzarán con la tradicional cena aniversario, que se realizará el viernes 18 de septiembre desde las 22 en la sede del Club Atlético Sumampa.

Los interesados en participar podrán adquirir sus tarjetas comunicándose al 3856-459134.

Más de $30 millones en premios

El campeonato relámpago contará con equipos integrados por 11 jugadores titulares y seis suplentes.

Los encuentros se disputarán simultáneamente en dos canchas y tendrán una duración de dos tiempos de 20 minutos cada uno.

La inscripción fue fijada en $1.200.000 por equipo, mientras que la organización anunció que se repartirán más de $30 millones en premios, además de trofeos para los tres primeros puestos.

Los clubes y equipos barriales interesados en participar podrán solicitar más información al 3856-402021.

El sorteo de las zonas se realizará el miércoles 16 de septiembre a las 21 en la sede de la institución, mientras que el torneo comenzará el sábado 19 desde las 22.

Con fútbol, encuentros y actividades para sus simpatizantes, Atlético Sumampa se prepara así para vivir un nuevo aniversario acompañado por equipos y visitantes de distintos puntos del país.