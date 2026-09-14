Allanaron tres propiedades por una causa de amenazas que involucra a L-Gante

Los procedimientos se realizaron en General Rodríguez y fueron ordenados por la UFI N°10. La investigación comenzó a partir de la denuncia de una mujer que aseguró haber sido amenazada en medio de un conflicto por una vivienda.

14/09/2026

La Justicia ordenó este lunes tres allanamientos en General Rodríguez en el marco de una causa por amenazas que involucra a Elián Valenzuela, L-Gante.

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Los procedimientos se llevaron adelante en dos domicilios ubicados dentro del country Terravista y en una vivienda particular, con el objetivo de secuestrar armas de fuego.

Las medidas fueron dispuestas por la UFI N°10, a cargo de la fiscal Toscano, luego de una denuncia presentada el pasado 29 de agosto.

Según consta en la investigación, una mujer aseguró haber recibido amenazas vinculadas con el desalojo de una propiedad que ocupa junto a su pareja.

De acuerdo con su testimonio, en un primer momento habría sido intimidada por un hombre apodado “El Oso”, señalado como tío de L-Gante.

Siempre según la denuncia, el hombre le habría exigido que abandonara la vivienda argumentando que el inmueble pertenecería al cantante.

La denuncia que involucra a L-Gante

Días después del primer episodio, L-Gante habría llegado al lugar acompañado por otras personas, de acuerdo con la presentación realizada ante la Justicia.

La denunciante sostuvo que el grupo habría ingresado por la fuerza a la propiedad y que durante ese episodio se habrían reiterado las amenazas.

A partir de esa presentación, investigadores de la DDI realizaron tareas de campo y analizaron registros de cámaras de seguridad de la zona.

Esas diligencias habrían permitido identificar vehículos y a algunas de las personas señaladas en la denuncia.

Con esa información, la fiscalía solicitó las órdenes de allanamiento que finalmente fueron autorizadas por la Justicia.

La causa fue caratulada como “Amenazas” y las próximas medidas dependerán del resultado de los procedimientos y de los elementos que puedan ser secuestrados durante los operativos.