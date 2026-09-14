Un viaje a la nostalgia: la emotiva recreación que invita a reencontrarnos con los recuerdos de Santiago

Una propuesta audiovisual recupera escenas y lugares que forman parte de la memoria de generaciones de santiagueños y busca poner en valor la historia de la ciudad.

14/09/2026

Santiago del Estero tiene lugares que forman parte de la memoria de varias generaciones. Espacios que alguna vez fueron puntos de encuentro, paseos habituales o simplemente escenarios de la vida cotidiana y que, con el paso del tiempo, quedaron grabados en el recuerdo de quienes los conocieron.

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Con esa idea, @ledteamsgo creó una emotiva recreación audiovisual que propone viajar al pasado y reencontrarse con algunos de los lugares más nostálgicos de la ciudad.

El video recorre distintos escenarios que despiertan recuerdos entre los santiagueños, entre ellos El Pulgarcito y el antiguo zoológico, y recupera una parte de la historia urbana que permanece viva en la memoria colectiva.

La propuesta apunta a rescatar esas imágenes y sensaciones que muchas veces quedan únicamente en los recuerdos personales. A través de una recreación audiovisual, aquellos espacios vuelven a aparecer y permiten imaginar cómo eran determinados rincones de Santiago y cómo fueron cambiando con el paso de los años.

Un archivo para conservar la historia

El proyecto nació también con un objetivo que va más allá de la realización del video: construir un archivo de fotografías y videos históricos de Santiago del Estero, disponible para el público y que permita conservar parte de la memoria de la ciudad.

“Este proyecto nace para homenajear nuestra nostalgia, nuestros recuerdos y, sobre todo, a nuestra ciudad”, explicaron desde la iniciativa.

La intención es que ese archivo pueda seguir creciendo con el aporte de los propios santiagueños y convertirse en una herramienta para preservar recuerdos y continuar creando material sobre la historia local.

Quienes tengan fotografías o videos antiguos de Santiago del Estero y quieran colaborar pueden enviar el material a través de Instagram a @ledteamiastudio o por correo electrónico a ledteam.sgo2024@gmail.com.

La recreación de @ledteamsgo invita, de esta manera, a detenerse por un momento y volver a mirar una ciudad que quizás ya no existe de la misma manera, pero que permanece intacta en los recuerdos de quienes la vivieron.