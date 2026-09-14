Los vecinos de Clodomira contarán con un botón de alerta para reforzar la seguridad

Los vecinos contarán a partir del mes próximo con una innovadora herramienta tecnológica que permitirá reforzar las medidas de seguridad y prevención de delitos o situaciones de emergencia, tanto en la ciudad como en toda su área de influencia.

14/09/2026

Se trata de un botón de alerta que fue anunciado por el intendente Daniel Ruiz como parte del esfuerzo que realiza el municipio de manera constante para llevar a los vecinos más tranquilidad.

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En este caso se apeló a una aplicación diseñada para teléfonos celulares android que está vinculada con el Centro de Monitoreo de la ciudad y, a su vez, también con la Seccional 16°.

Según explicó Ruiz, esta iniciativa surge del trabajo colaborativo con el Gobierno de la provincia, en este caso, a través de la Policía.

El botón de alerta podrá ser utilizado por cualquier persona, desde un dispositivo de comunicación, accionando cuando considere necesaria la intervención de fuerzas de seguridad.

El aviso llegará al Centro de Monitoreo que dará aviso a la policía para su inmediata intervención.

De esta forma, cada vecino podrá formar parte de una extensa red de comunicación al servicio de una comunidad más segura, ya que a través de esta aplicación podrá pedir ayuda en caso de algún hecho delictivo, siniestro vial u otra situación de emergencia.

A su vez, al municipio le permitirá trabajar junto a los ciudadanos comprometidos con el bienestar de la comunidad, ya que también se podrá dar aviso de hechos de vandalismo, como la destrucción de luminarias, daños en espacios públicos o la formación de basurales a manos de personas desaprensivas.