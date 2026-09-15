Zendaya deslumbra en la alfombra roja de los Emmy 2026 con un espectacular look de Prada

La actriz volvió a convertirse en una de las grandes protagonistas de la alfombra roja con un vestido personalizado cubierto de cristales y un nuevo corte de cabello inspirado en Halle Berry.

Hoy 07:29

Zendaya volvió a demostrar por qué es considerada una de las grandes referentes de la moda en Hollywood. En la alfombra roja de los Emmy 2026, la actriz sorprendió con un espectacular vestido Prada confeccionado especialmente para ella, cubierto de cristales y con transparencias que le dieron al conjunto un efecto brillante y sofisticado.

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El diseño, coordinado por su histórico estilista Law Roach, combinó una silueta elegante con detalles de pedrería y una extensa cola. Zendaya completó el look con joyas de Mikimoto, entre ellas pendientes de perlas y diamantes, además de anillos y una pulsera.

Pero el vestido no fue la única novedad. La actriz estrenó un corte pixie, un cambio radical respecto de sus anteriores apariciones públicas. El peinado fue realizado por Coree Moreno y tomó como referencia el icónico look que Halle Berry llevó en los Oscar de 2002.

Zendaya llegó a la ceremonia como una de las figuras más esperadas de la noche. Estaba nominada nuevamente como mejor actriz dramática por Euphoria, en la que interpreta a Rue Bennett, y además participó como presentadora durante la gala.

Una vez más, la actriz convirtió su paso por la alfombra roja en uno de los momentos fashion más comentados de los Emmy, con un look que combinó alta costura, brillo y una renovada imagen.