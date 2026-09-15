El Gobierno recibió dos ofertas para privatizar AySA y espera obtener US$500 millones

Dos grupos empresarios argentinos compiten para quedarse con las acciones estatales en la distribuidora de agua potable del AMBA. El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el avance del proceso.

Hoy 12:12

El Gobierno informó que avanza en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), luego de que este martes se abrieran los sobres con los ofrecimientos de los grupos empresarios interesados en quedarse con el 90% del paquete accionario de la compañía.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según la información publicada en la plataforma Contrat.Ar, solo dos de las 17 empresas interesadas se presentaron en esta instancia. Las propuestas serán ahora analizadas por la comisión de evaluación, de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego.

Los grupos que cumplan con los requisitos quedarán habilitados para presentar la oferta económica. Recién entonces se definirá al ganador, que será el que ofrezca el mayor monto.

Las dos firmas que se presentaron fueron los consorcios argentinos Rowing-Arcos-Transclor-PHX, encabezado por Rowing S.A., y Roggio ROAS S.A.U. y otros.

En principio, la apertura de las propuestas estaba prevista para fines de agosto, pero algunas empresas habían solicitado más tiempo para completar la documentación requerida.

“El futuro operador estará obligado a cumplir con las obligaciones de inversión de más de US$2.000 millones en 5 años, que implicarán una expansión y mejora en la calidad del servicio prestado”, informó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de una publicación en la red social X.

El Gobierno ya había aprobado a fines de abril los contratos de concesión por 30 años y el esquema de transferencia de acciones. El contrato contempla, además, la posibilidad de extender la concesión por hasta 10 años adicionales.

La privatización alcanzará el 51% de las acciones que actualmente tiene el Estado en AySA, empresa encargada de brindar los servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. Entre ellos se encuentran La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, General San Martín, San Isidro, Tigre, Florencio Varela, Merlo y Morón.

Más adelante, en una segunda etapa, se realizará una oferta pública inicial (OPI) para colocar otro 39% de las acciones en la Bolsa. El 10% restante permanecerá en manos de los empleados.

El objetivo del Gobierno es completar el traspaso de las acciones de AySA al sector privado y avanzar con una de las privatizaciones incluidas en la nómina aprobada bajo la Ley Bases de 2024.