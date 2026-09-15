Se puso en marcha una nueva edición de la ExpoBRA con más de 400 animales y 80 cabañas

La 19ª edición de la muestra ganadera comenzó este martes en el Vivero San Carlos de La Banda y se extenderá hasta el jueves, con productores y ejemplares de distintos puntos del país.

Hoy 12:55

Con productores ganaderos de distintos puntos del país, este martes dio inicio la 19ª ExpoBRA, una de las principales muestras del Norte Argentino, que se desarrollará hasta el 17 de septiembre en el predio del Vivero San Carlos de La Banda.

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La exposición reúne a más de 420 animales inscriptos y alrededor de 80 cabañas. Durante las jornadas se exhibirán ejemplares de las razas Brangus, Braford y Brahman, destacándose el aporte de la genética bovina para mejorar la eficiencia, adaptación y rentabilidad de la actividad ganadera regional.

En este marco, el ministro de la Producción, Néstor Machado, destacó la importancia de ExpoBRA dentro del calendario ganadero nacional y señaló que la muestra “ya está instalada en la agenda ganadera de la Argentina entre las tres principales exposiciones”.

Asimismo, resaltó que se trata de una exposición con doble categoría A y valoró el inicio de las actividades en pista con los ejemplares de la raza Brangus.

Machado también hizo hincapié en el desarrollo de las capacitaciones que se realizan en paralelo a la muestra, entre ellas una jornada organizada junto al Colegio de Veterinarios sobre factores y enfermedades que afectan la reproducción bovina, que contó con una importante concurrencia.

“Esto marca la importancia que tiene la ganadería en la provincia y la necesidad de seguir acercando la ciencia, la tecnología y las prácticas profesionales a los productores”, dijo.

En ese sentido, explicó que la mejora de la actividad ganadera involucra distintos factores, entre ellos la genética, el trabajo de los cabañeros y el acompañamiento de profesionales de la medicina veterinaria y la ingeniería agronómica. “Buscamos articular con los distintos profesionales para que las tecnologías y la ciencia lleguen a los productores y permitan mejorar los factores productivos de Santiago del Estero”, señaló.

Seguidamente, resaltó el acompañamiento del Gobierno provincial, que sigue manteniendo las políticas destinadas a favorecer la incorporación de genética de calidad.

En este marco, destacó los beneficios otorgados a productores locales que participan de los remates y adquieren reproductores, con el objetivo de “retener y seguir mejorando la genética en nuestra provincia”.

Finalmente, consideró a ExpoBRA como “una muy buena vidriera” para el sector, donde se generan negocios, alianzas y vínculos entre productores de diferentes puntos del país. También destacó el impacto que tiene la muestra en la actividad económica local, señalando que la llegada de visitantes y productores de otras provincias genera un importante movimiento en distintos sectores, entre ellos el hotelero.